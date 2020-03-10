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      БЛОГ Светлана Залищук
      Бывший народный депутат, сооснователь движений Центр UA, Чесно, РПР

      Суд по делу MH17: надо запастись терпением

      -
      Как суд по делу MH17 может повлиять на Украину и Россию? / lapinkansa

      Начался исторический суд для Украины о сбитом самолете MH17.

      Експорт російської мантри про "настамнєт" в різні західні столиці буде девальвувати так само, як сьогоднішня російська нафта.

      Стежте: У Нідерландах триває судове засідання у справі MH176: онлайн-трансляція

      Також не лише вирок суду, але й процес впливатимуть на всі справи, які веде Україна в інших міжнародних судах проти Росії.

      По-перше, на справу в Міжнародному суді ООН щодо фінансування Росією тероризму, якщо Нідерланди доведуть причетність військового російського керівництва та, можливо, політичного до наказів з використання Буку.

      По-друге, на справу у Міжнародному кримінальному суді щодо військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі. На жаль, досі ми не маємо підтвердженого статусу міжнародного збройного конфлікту на Сході у цьому суді (лише в Криму). Якщо Сурков мав причетність до наказів по використанню Буку, МКС матиме додатковий аргумент на користь такого статусу.

      Чи може цей суд вказати на особисту причетність Путіна?

      На сьогоднішній день суд має докази про виконавців та людей, які сприяли організації збиття літака. Однак, не виключено, що ниточки можуть довести роль помічника Путіна Суркова, слідство вже володіє певними даними. І якщо так, то можуть початися неконтрольовані процеси, хто ж захоче бути цапом-відбувайлом, ще й у відставці. А там в Нідерландах пропонують програму захисту свідків… Звісно, останні два речення поки спекуляції. Але ймовірність різних сценаріїв на сьогодні складно передбачити.

      На жаль, суд буде не швидким. Він може зайняти кілька років. І тому треба запастися терпінням.

      Ще одна вагома ділянка впливу судового процесу по MH17, яка сьогодні недооцінена, – це переговори щодо деокупації Донбасу та Криму. Публічність доказів, які будуть невпинно з'являтися (слава Богу, суд публічний) може серйозно посилювати українські позиції. Також судовий процес може вплинути на мобілізацію українського населення щодо неготовності йти на вбивчі поступки Росії. Важливо, аби українська влада цим вміло скористалася.

      Кілька викликів у цьому суді. По-перше, неочікувано Росія вступилася і грошима, і публічно за одного з підозрюваних – підполковника запасу російських військ Пулатова. Це дає росіянам доступ до матеріалів справи, вони вже активно почали злив в російські медіа і дискредитацію процесу.

      По-друге, і це головне. Попри купу доказів залученості росіян, важливо довести дві речі: умисел використання зброї виконавцями та умисел військових та політичних осіб, які стояли за злочином.

      З огляду на попередні рухи, росіяни доводитимуть нещасний випадок збиття цивільного літака MH17 (важливо розуміти, що збиття військового літака в умовах війни не вважалося би за злочин). Не виключаю, що саме через це російські адвокати включилися у справу.

      Зверніть увагу: Справа MH17: як Кремль буде викручуватись

      Мені здається, що суд щодо MH17 – це одна з таких біблійських битв між чорними і білими силами. Хоча перемагатиме не той, що біліший. А той, хто краще озброєний.

      Тому всім правникам на боці світлих сил і жертв загиблих родин бажаю успіхів. Не заради перемоги. Заради справедливості.

      Оригінал

      Как турецкие беспилотники издеваются над российскими системами ПВО: видео
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      Автор: Светлана Залищук
      Теги: Российская пропаганда Новости России Война на Донбассе MH17 Новости Украины Новости политики Публикации
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