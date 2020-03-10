12:07
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      БЛОГ Світлана Заліщук
      Колишній народний депутат України, співзасновник рухів Центр UA, Чесно, РПР

      Суд у справі MH17: треба запастися терпінням

      -
      Як суд у справі MH17 може вплинути на Україну та Росію? / lapinkansa

      Почався історичний суд для України про збитий літак MH17.

      Експорт російської мантри про "настамнєт" в різні західні столиці буде девальвувати так само, як сьогоднішня російська нафта.

      Стежте: У Нідерландах триває судове засідання у справі MH176: онлайн-трансляція

      Також не лише вирок суду, але й процес впливатимуть на всі справи, які веде Україна в інших міжнародних судах проти Росії.

      По-перше, на справу в Міжнародному суді ООН щодо фінансування Росією тероризму, якщо Нідерланди доведуть причетність військового російського керівництва та, можливо, політичного до наказів з використання Буку.

      По-друге, на справу у Міжнародному кримінальному суді щодо військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі. На жаль, досі ми не маємо підтвердженого статусу міжнародного збройного конфлікту на Сході у цьому суді (лише в Криму). Якщо Сурков мав причетність до наказів по використанню Буку, МКС матиме додатковий аргумент на користь такого статусу.

      Чи може цей суд вказати на особисту причетність Путіна?

      На сьогоднішній день суд має докази про виконавців та людей, які сприяли організації збиття літака. Однак, не виключено, що ниточки можуть довести роль помічника Путіна Суркова, слідство вже володіє певними даними. І якщо так, то можуть початися неконтрольовані процеси, хто ж захоче бути цапом-відбувайлом, ще й у відставці. А там в Нідерландах пропонують програму захисту свідків… Звісно, останні два речення поки спекуляції. Але ймовірність різних сценаріїв на сьогодні складно передбачити.

      На жаль, суд буде не швидким. Він може зайняти кілька років. І тому треба запастися терпінням.

      Ще одна вагома ділянка впливу судового процесу по MH17, яка сьогодні недооцінена, – це переговори щодо деокупації Донбасу та Криму. Публічність доказів, які будуть невпинно з'являтися (слава Богу, суд публічний) може серйозно посилювати українські позиції. Також судовий процес може вплинути на мобілізацію українського населення щодо неготовності йти на вбивчі поступки Росії. Важливо, аби українська влада цим вміло скористалася.

      Кілька викликів у цьому суді. По-перше, неочікувано Росія вступилася і грошима, і публічно за одного з підозрюваних – підполковника запасу російських військ Пулатова. Це дає росіянам доступ до матеріалів справи, вони вже активно почали злив в російські медіа і дискредитацію процесу.

      По-друге, і це головне. Попри купу доказів залученості росіян, важливо довести дві речі: умисел використання зброї виконавцями та умисел військових та політичних осіб, які стояли за злочином.

      З огляду на попередні рухи, росіяни доводитимуть нещасний випадок збиття цивільного літака MH17 (важливо розуміти, що збиття військового літака в умовах війни не вважалося би за злочин). Не виключаю, що саме через це російські адвокати включилися у справу.

      Зверніть увагу: Справа MH17: як Кремль буде викручуватись

      Мені здається, що суд щодо MH17 – це одна з таких біблійських битв між чорними і білими силами. Хоча перемагатиме не той, що біліший. А той, хто краще озброєний.

      Тому всім правникам на боці світлих сил і жертв загиблих родин бажаю успіхів. Не заради перемоги. Заради справедливості.

      Оригінал

      Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали
      сьогодні
      Автор: Світлана Заліщук
      Теги: Російська пропаганда Новини Росії Війна на Донбасі MH17 Новини України Новини політики Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:37 Ще не вмерла і не вмре: 10 березня – 155 річниця першого публічного виконня Гімну України
      Василь Денисюк
      сьогодні , 09:05 Американська першість: у чому секрет світового гіганта
      Тимур Курганов
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 07:02 "Діра" в бюджеті: через що затримують виплату стипендій та індексацію пенсій
      Юлія Поскробок
      9 березня , 22:00 Інсульт та перша допомога: що повинен знати кожен
      Уляна Супрун
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук