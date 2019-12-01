Суд по делу MH17 продлится 25 недель, заседания будут транслировать онлайн

Суд по делу о сбитом боевиками над Донбассом 2014 Boeing из Малайзии рейса MH17 продлится 25 недель. Судебные заседания будут показывать онлайн, а вести их планируют на английском языке, чтобы как можно больше людей смогли присоединится к просмотру.

О том, что суд продлится полгода, рассказало нидерландское издание NL Times.

Читайте также: Призрак MH17 преследует Кремль, – Deutsche Welle

Начало рассмотрения в Гааге судебного дела об уголовной ответственности за катастрофу рейса MH17 запланировали на 9 марта. Проходить заседания будут в строго защищенном судебном комплексе аэропорта Схипхол.

Также слушания состоятся:

– с 23 по 27 марта 2020 года,

– с 8 июня по 3 июля 2020 года,

– с 31 августа по 13 ноября 2020 года,

– с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

Таким образом, суд зарезервировал 25 недель именно под это дело. Руководить процессом будет трое судей, еще двое будут запасными. Слушания будут показывать онлайн, в пресс-центр пригласили более 500 журналистов.

Специально для этого дела в Нидерландах изменили законодательство:



► Часть судебных слушаний проведут английском.

► Свидетелей, которые не смогут быть в зале суда, имеют право допросить через видеосвязь.

Что случилось с самолетом рейса MH17?17 июля 2014 над Донбассом у оккупированного пророссийскими боевиками Тореза сбили пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.



Украина, Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию ответственная Россия. Кремль обвинения традиционно отвергает.



Трагедия с рейсом MH17, главное / Инфографика 24 канала

Все новости о ходе расследования и деле о сбитом над Донбассом самолет MH17 – читайте в материалах 24 канала.