Привид MH17 переслідує Кремль, – Deutsche Welle

Нещодавно розслідувачі з голландської слідчої групи JIT оприлюднили записи телефонних переговорів, які доводять провину в збитті малазійського Boeing 777 над Донеччиною найвищих кіл кремлівської адміністрації.

Ця новина чомусь не вельми голосно "прозвучала" в українських ЗМІ, а от в Європі на неї відреагували набагато жвавіше. Пропонуємо увазі читачів переклад гостьового коментаря російського журналіста Костянтина Еггерта, якого він оприлюднив у німецькій телерадіокомпанії Deutsche Welle.

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Чим більше даних знаходять нідерландські розслідувачі про збиття літака "Малазійських авіаліній" над Сходом України – тим більш явно сліди ведуть напряму до російського уряду, вважає Костянтин Еггерт.

9 березня 2020 року може стати найнеприємнішим терміном в календарі Кремля на наступний рік. Цього дня суд в Гаазі почне процес проти тих, кого підозрюють в збитті 17 липня 2014 року пасажирського літака (рейс MH17) над Україною.

298 пасажирів та членів екіпажу загинули, коли в літак над контрольованим російськими сепаратистами регіоном поцілила ракета "Бук" класу "земля-повітря". Міжнародна об'єднана слідча група (JIT), керована голландським інспектором поліції, стверджує, що ракетна установка була доставлена напряму з Росії до України.

Наразі JIT вказує на чотирьох підозрюваних, які, найвірогідніше, будуть судимі у власну відсутність – троє громадян Росії та один українець. Всі мають незрозумілі пострадянські військові біографії й жоден не є відомим широкому загалу.

Нові докази

Нові висновки JIT можуть цю картинку змінити. На своїй сторінці розслідувачі оприлюднили записи перехоплених телефонних розмов проросійських заколотників між собою, у яких відіграють роль російський міністр оборони Сергій Шойгу та Владислав Сурков, радник спецуповноважений по Україні президента Володимира Путіна.



Сергій Шойгу (п) та Владислав Сурков (л) / Колаж 24 каналу

Ці записи підкреслюють значний вплив Росії на самопроголошені "Донецьку та Луганську народні республіки". В одному записі Олександр Бородай – громадянин Росії, який у 2014 році видавав себе за "прем'єр-міністра" Донецька – недвозначно пояснює, що його головною метою є "представляти інтереси Російської федерації".



Олександр Бородай / Фото з відкритих джерел

Подібні записи з'являються не вперше. Українські служби безпеки та портал розслідувань Bellingcat у минулому оприлюднювали схожі плівки. Але досі Москва категорично заперечувала будь-яку участь у збитті й називала ці матеріали "fake news" та "маніпуляціями", які є частиною "пропагандистських намагань" Києва.

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Розбудова командного ланцюга

Проте, нові записи є офіційними документами й будуть використані прокуратурою як докази в нідерландському суді. Вони спростовують твердження Кремля, що сепаратисти діють незалежно. Насправді, вони доводять цілком протилежне: нема ніяких "республік", про які можна було б говорити. Скоріш, це російські посланці, які керують цими регіонами в щільному контакті з високопосадовцями в Москві.

Суд має встановити, які командні ланцюги існували для того, щоб доправити ракети "Бук" до України. Після останніх публікацій JIT стає все більш імовірним, що докази ведуть у Кремль.

Навряд чи хтось вірить, що збиття малазійського Boeing 777 було зумисним. Скоріше, ймовірно, що заколотники думали, вони збивають український військово-транспортний літак. Вони навіть хвалилися цим в соціальних мережах перед тим, як помітили свою помилку й терміново постирали ці дописи.

Процес спростує твердження Кремля, що "українські націоналісти" розв'язали громадянську війну проти мирного народу переважно російськомовного Донбаського регіону й що офіційна Росія не має з цим нічого спільного.

Довести вплив Кремля

В центрі процесу може потрапити, власне, російська політика щодо України. Захід майже забув дуже вигідну Кремлю війну. Процес, який спирається на нові дані, може це змінити – з негативними наслідками для Москви.

Попри власні спростування, російське керівництво дуже слідкує за суспільною думкою на Заході. Воно сподівається стомити Захід, змусити його відмовитися від підтримки України й таким чином непрямо визнати керівну роль Москви на решті пострадянської території. Путін намагається змусити нового президента України Володимира Зеленського дотриматися мінських мирних угод і надати контрольованому Росією Донбаському регіонові особливого статусу. Путін сподівається, що тоді європейські й, можливо, навіть американські санкції проти його режиму будуть пом'якшені, якщо навіть не зовсім скасовані.

Звинувачення жертв проти російського уряду?

Процес, який викриє вплив російського керівництва на збиття літака "Малазійських авіаліній", може, щоправда, завдати великої шкоди кремлівській стратегії. Він змусив би українського президента дотримуватися жорсткої лінії щодо Москви й "заціпити" голоси в Євросоюзі, які вимагають "нового діалогу" з Путіним.

Якщо ж справді буде доведена участь високопосадовців російського режиму, то в цьому разі родичі жертв можуть вирішити подати позов проти уряду в Москві на відшкодування. Кремль в цьому разі буде змушений запропонувати грошові виплати, аби уникнути скандалу. Але це дорівнювало б зізнанню в провині.

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