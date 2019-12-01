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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Суд у справі MH17 триватиме 25 тижнів, засідання транслюватимуть онлайн

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      Фото з місця катастрофи літака рейсу MH17 / DPA

      Суд у справі про збитий бойовиками над Донбасом 2014 року малайзійський Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів. Судові засідання показуватимуть онлайн, а вестимуть їх англійською мовою, щоб якомога більше людей змогли долучитися до перегляду.

      Про те, що суд триватиме пів року, розповіло нідерландське видання NL Times.

      Читайте також: Привид MH17 переслідує Кремль, – Deutsche Welle

      Початок розгляду в Гаазі судової справи щодо кримінальної відповідальності за катастрофу рейсу MH17 запланували на 9 березня. Відбуватимуться засідання в суворо захищеному судовому комплексі аеропорту Схіпгол.

      Також слухання відбудуться:

      – з 23 по 27 березня 2020 року,
      – з 8 червня по 3 липня 2020 року,
      – з 31 серпня по 13 листопада 2020 року,
      – з 1 лютого по 26 березня 2021 року.

      Таким чином, суд зарезервував 25 тижнів саме під цю справу. Керуватимуть процесом троє суддів, ще двоє будуть запасними. Слухання показуватимуть онлайн, до пресцентру запросили понад 500 журналістів.

      Спеціально для цієї справи в Нідерландах змінили законодавство:

      ► Частину судових слухань проведуть англійською.
      ► Свідків, які не зможуть бути в залі суду, матимуть право допитати через відеозв'язок.

      Що сталося з літаком рейсу MH17?17 липня 2014 року над Донбасом біля окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17. Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж – 298 людей.

      Україна, Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію відповідальна Росія. Кремль звинувачення традиційно відкидає.

      Боїнг
      Трагедія з рейсом MH17, головне / Інфографіка 24 каналу

      Усі новини про хід розслідування та справи про збитий над Донбасом літак MH17 – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      30 листопада
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Росії Нідерланди Жертви авіація MH17
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