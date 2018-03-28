Суд по делу пленника Кремля Сущенко взял перерыв на месяц

Слушания по делу незаконно арестованного в России украинца Романа Сущенко отложили до 23 апреля.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Марк Фейгин в своем Twitter.

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В среду, 28 марта, в Московском городском суде состоялись первые слушания по существу дела. На заседании допрашивали одного из свидетелей обвинения. По словам Марка Фейгина, во время слушаний то просто "поплыл".

Как обычно и бывает, свидетель обвинения поплыл: амнезия, заикание, «дайте попить водички», вообщем. — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 березня 2018 р.

Адвокат Сущенко сообщил, что в апреле сторона защиты начнет представлять свои доказательства судьям.

В процессе по Сущенко объявлен перерыв до 23 апреля 2018 года. С 24 апреля сторона защиты перейдёт к представлению доказательств. — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 березня 2018 р.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда он приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.