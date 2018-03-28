Суд по делу пленника Кремля Сущенко взял перерыв на месяц
Слушания по делу незаконно арестованного в России украинца Романа Сущенко отложили до 23 апреля.
Об этом сообщил адвокат политзаключенного Марк Фейгин в своем Twitter.
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В среду, 28 марта, в Московском городском суде состоялись первые слушания по существу дела. На заседании допрашивали одного из свидетелей обвинения. По словам Марка Фейгина, во время слушаний то просто "поплыл".
Адвокат Сущенко сообщил, что в апреле сторона защиты начнет представлять свои доказательства судьям.
Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда он приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.
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