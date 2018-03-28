19:28
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Суд по делу пленника Кремля Сущенко взял перерыв на месяц

18 Читати новину українською
Роман Сущенко
Роман Сущенко / svoboda.org

Слушания по делу незаконно арестованного в России украинца Романа Сущенко отложили до 23 апреля.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного Марк Фейгин в своем Twitter.

Читайте также: Жена заключенного в России евромайдановца Коломийца рассказала об ужасах колонии

В среду, 28 марта, в Московском городском суде состоялись первые слушания по существу дела. На заседании допрашивали одного из свидетелей обвинения. По словам Марка Фейгина, во время слушаний то просто "поплыл".

Адвокат Сущенко сообщил, что в апреле сторона защиты начнет представлять свои доказательства судьям.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда он приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1940-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
сегодня, 19:01 Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1940-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
Іван Вербицький 27
Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
сегодня, 16:57 Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна
Дід Панас 1422
90 лет Збигневу Бжезинскому: что известный политолог думал об Украине
сегодня, 16:06 90 лет Збигневу Бжезинскому: что известный политолог думал об Украине
Андрій Шляхтін 2775
Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
сегодня, 15:01 Что бы было, если бы пожар в Кемерово произошел в Украине?
Юрій Бутусов 3334
Страстная неделя-2018: что можно есть
сегодня, 12:05 Страстная неделя-2018: что можно есть
3878
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук