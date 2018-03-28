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Суд у справі бранця Кремля Сущенка взяв перерву на місяць

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / svoboda.org

Слухання у справі незаконно заарештованого в Росії українця Романа Сущенка відклали до 23-го квітня.

Про це повідомив адвокат політв'язня Марк Фейгін у своєму Twitter.

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У середу, 28 березня, у Московському міському суді відбулись перші слухання по суті справи. На засіданні допитували одного зі свідків обвинувачення. За словами Марка Фейгіна, під час слухань той просто "поплив".

Адвокат Сущенка повідомив, що у квітні сторона захисту почне представляти свої докази суддям.

Хто такий Роман Сущенко? Це український журналіст, якого затримали 2 роки тому у Москві, куди той приїхав із приватним візитом. Російська ФСБ звинувачує його у шпигунстві. Якщо вину Романа Сущенка доведуть, його можуть позбавити волі на 20 років.

Теги: Новини України Новини Росії Роман Сущенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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