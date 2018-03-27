Дружина ув'язненого в Росії євромайданівця Коломійця розповіла про жахи колонії
До ув’язненого в Росії активіста українського Євромайдану Андрія Коломійця приїхав консул України.
Про це інформує дружина євромайданівця Галина Коломієць, передають "Крим.Реалії".
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"Андрій сказав, що до нього приїжджав консул щодо того, що його кілька разів відправляли в штрафний ізолятор. Особливо він нічого йому не міг сказати. Коли приїжджає консул, то сидить начальство. Якщо він поскаржиться, то потім невідомо, у що це виллється. Якби він поговорив віч-на-віч, то було б все по-іншому", – зазначила Галина Коломієць.
Вона повідомила, що її чоловік за останній час сильно схуд.
Каже, що неможливо їсти те, що дають. Їжа жахлива. Передачі возити теж не завжди вдається,
– додала вона.
Консул поцікавився здоров'ям Коломійця, передає Кримська правозахисна група у Facebook
"Андрій Коломієць сповістив, що його мучать головні болі, псоріаз і проблеми з зубами, бо в колонії вони почали кришитися", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що консул передав новорічні листівки від Петра Порошенка та Павла Клімкіна.
Українця затримали за підозрою у нібито зберіганні наркотиків. Однак після того привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських "беркутівців". В червні 2016 року російський суд засудив українця до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.