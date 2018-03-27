Жена заключенного в России евромайдановца Коломийца рассказала об ужасах колонии

К заключенному в России активисту украинского Евромайдана Андрею Коломийцу приехал консул Украины.

Об этом информирует жена евромайдановца Галина Коломиец, передают "Крым.Реалии".

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"Андрей сказал, что к нему приезжал консул насчет того, что его несколько раз отправляли в штрафной изолятор. Особенно он ничего ему не мог сказать. Когда приезжает консул, то сидит начальство. Если он пожалуется, то потом неизвестно, во что это выльется. если бы он поговорил с глазу на глаз, то было бы все по-другому", – отметила Галина Коломиец.

Она сообщила, что ее муж в последнее время сильно похудел.

Говорит, что невозможно есть то, что дают. Еда ужасная. Передачи возить тоже не всегда удается,

– добавила она.

Консул поинтересовался здоровьем Коломийца, передает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Андрей Коломиец сообщил, что его мучают головные боли, псориаз и проблемы с зубами, потому что в колонии они начали крошиться", – говорится в сообщении.

Известно, что консул передал новогодние открытки от Петра Порошенко и Павла Климкина.

Украинца задержали по подозрению в якобы хранении наркотиков. Однако после того привезли в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев". В июня 2016 года российский суд приговорил украинца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.