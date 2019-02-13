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      Суд повторно арестовал имущество экс-министра МВД Захарченко

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      Суд повторно арестовал имущество экс-министра МВД Захарченко
      Суд повторно арестовал имущество экс-министра МВД Захарченко / fond-uv.ru

      Суд Киева наложил повторный арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-министра МВД Виталия Захарченко, который отменили 30 января.

      Такое решение принял судья по ходатайству следователя 7 февраля.

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      По данным Судебного репортера, речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах в Киевской и Донецкой областях.

      Впоследствии суд должен рассмотреть апелляцию прокурора на арест 26 объектов недвижимости, связанных с Виталием Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег.

      Почему суд арестовывал имущество Виталия Захарченко?
      Арест был наложен в рамках уголовного дела, которое открыли 13 ноября 2014 года. Правоохранители расследовали факты преступной деятельности Захарченко и лиц из его ближайшего окружения, а именно – взяточничество, отмывание денег, полученных преступным путем, фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов.

      В постановлении следователь ГПУ обосновал наличие связей между Кушнаревым, советником экс-министра, и Захарченко. Они, вроде бы, договорились дальше действовать сообща, вступив в предварительный сговор, а выгоду, полученную от незаконных схем, распределять между собой.

      Для этого был создан ряд фиктивных предприятий, в частности, ООО "Рекламное агентство "Жорсонк", ООО "Рекламное агентство "Саварж", ООО "Строительная фирма "Укрстрой" и другие, которые должны были искусственно отразить выплату Захарченко, Кушнареву и членам их семей многомиллионные доходы. В дальнейшем для регистрации недвижимости Захарченко была создана нидерландская компания Stichting Administratiekantoor LVV.

      Чем "прославился" Захарченко в период Майдана?
      20 февраля 2014 года по прямому приказу Захарченко работники МВД начали применять огнестрельное оружие против мирных активистов Евромайдана в центре Киева. Это привело к массовой гибели протестующих. 21 февраля Верховная Рада проголосовала за отставку Захарченко с должности.
      В ночь с 21 на 22 февраля Захарченко бежал из Украины в Беларусь. С 26 февраля 2014 года находится в розыске СБУ, а от правосудия скрывается в России. Захарченко также является частым гостем российских пропагандистских телепрограмм и акций.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Коррупция Новости недвижимости Арест Виталий Захарченко Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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