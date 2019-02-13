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      Суд повторно арештував майно екс-голови МВС Захарченка

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      Суд повторно арештував майно екс-міністра МВС Захарченка
      Суд повторно арештував майно екс-міністра МВС Захарченка / fond-uv.ru

      Суд Києва наклав повторний арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який скасували 30 січня.

      Таке рішення ухвалив суддя за клопотанням слідчого 7 лютого.

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      За даними Судового репортера, йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця в Київській та Донецькій областях.

      Згодом суд має розглянути апеляцію прокурора на арешт 26 об’єктів нерухомості, пов’язаних із Віталієм Захарченком, у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей.

      Чому суд арештовував майно Віталія Захарченка?Арешт був накладений у межах кримінальної справи, яку відкрили 13 листопада 2014 року. Правоохоронці розслідували факти злочинної діяльності Захарченка та осіб з його найближчого оточення, а саме – хабарництво, відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків.

      В ухвалі слідчий ГПУ обґрунтував наявність зв’язків між Кушнарьовим, радником екс-міністра, і Захарченком. Вони, начебто, домовились далі діяти спільно, вступивши у попередню змову, а вигоду, отриману від незаконних схем, розподіляти між собою.

      Для цього було створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ "Рекламна агенція "Жорсонк", ТОВ "Рекламна агенція "Саварж", ТОВ "Будівельна фірма "Укрбуд" і інші, які повинні були штучно відобразити виплату Захарченку, Кушнарьову і членам їх родин багатомільйонні доходи. У подальшому для реєстрації нерухомості Захарченка створено нідерландську компанію Stichting Administratiekantoor LVV.

      Чим "прославився" Захарченко у період Майдану?20 лютого 2014 року за безпосереднім наказом Захарченка працівники МВС почали застосовувати вогнепальну зброю проти мирних активістів Євромайдану в центрі Києва. Це призвело до масової загибелі протестувальників. 21 лютого Верховна Рада проголосувала за відставку Захарченка з посади.

      У ніч з 21 на 22 лютого Захарченко втік з України до Білорусі. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ, а від правосуддя переховується в Росії. Захарченко також є частим гостем російських пропагандистських телепрограм та акцій.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупція Новини нерухомості Арешт Судді Віталій Захарченко Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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