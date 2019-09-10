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      Суд признал незаконным переименование проспекта имени Жукова в Харькове

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      2 июня в Харькове активисты снесли памятник Жукову
      2 июня в Харькове активисты снесли памятник Жукову / radiosvoboda.org

      Харьковский городской совет 19 июня рассмотрел и поддержал вопрос о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Суд признал это решение незаконным.

      Решение Харьковского окружного административного суда опубликовано в Едином государственном реестре.

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      Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

      19 июня Харьковский городской совет поддержал петицию людей и проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

      Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации. Этот закон запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим. В рамках закона в Украине переименовали сотни улиц и населенных пунктов, у которых были советские названия.

       Кстати: кто возвращает советские названия в украинские города: проспект Жукова в Харькове

      Кто такой маршал Жуков?Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и т.д..

      Однако его личность – очень неоднозначная. По мнению многих экспертов, советский полководец не ценил жизнь своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".

      Жуков
      Маршал Георгий Жуков

      Жуков также возглавил военные учения Советской армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области (Россия) с использованием ядерного оружия. Они состоялись 14 сентября 1954 года и оказали страшные последствия.

      Так, из 45 тысяч задействованных военнослужащих до 2013 года в живых осталось чуть больше 2 тысяч. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы, у 74,5% болезни сердечно-сосудистой системы, еще у 20,5%  болезни органов пищеварения, у 4,5% злокачественные новообразования и болезни крови. Также пострадало около 10 тысяч гражданского населения из ближайших населенных пунктов. Сведения об учениях засекречены.

      Смотрите видео от 24 канала о том, кто такой маршал Жуков:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Харькова История СССР Судьи Декоммунизация
      Источник: 24 канал
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