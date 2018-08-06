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Суд продлил арест предполагаемому организатору покушения на Бабченко

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / focus.ua

Бориса Германа – предполагаемого организатора нападения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко – оставили под стражей. Такое решение вынес Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Hromadske.ua.

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Его задержали еще 30 мая в Киеве и тогда взяли под стражу на месяца. Сейчас содержание под стражей Борису Герману продлили до 23 сентября, но когда именно состоялось заседание суда, не сообщается.

Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Теги: Новости Украины Судьи Прокуратура Киева "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 канал
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