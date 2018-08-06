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Суд продовжив арешт ймовірному організатору замаху на Бабченка

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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко / focus.ua

Бориса Германа– ймовірного організатора нападу на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка залишили під вартою. Таке рішення виніс Шевченківський районний суд Києва.

Про це повідомили у прес-службі суду, передає Hromadske.ua.

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Затримали його ще 30 травня у Києві і тоді взяли під варту на місяці. Зараз тримання під вартою Борису Герману продовжили до 23 вересня, але коли саме відбулося засідання суду, не повідомляється. 

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Київська прокуратура Судді
Джерело: 24 канал
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