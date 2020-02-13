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      Суд продлил меру пресечения скандальному Грымчаку: детали

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      Юрий Грымчак / my.ua

      13 февраля Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он будет находиться под домашним арестом до 13 апреля 2020 года включительно.

      Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей фейсбук-странице.

      Знайте больше: Юрий Грымчак на свободе: краткая биография

      Дело Грымчака: что о нем известно

      • 14 августа 2019 года Юрия Грымчака вместе с помощником полицейские задержали на взятке в 480 тысяч долларов. Общая сумма взятки должна была составить 1,1 миллиона долларов. Бывший заместитель министра предлагал повлиять на решение судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
      • 15 августа ГПУ объявила Юрию Грымчаку и его подельнику подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах.
      • 16 августа суд избрал ему меру пресечения – экс-чиновник должен был находиться в СИЗО 60 дней или же мог выйти под залог в 6 миллионов гривен. Впоследствии, меру пресечения постоянно продолжали, последний раз – по 14 февраля 2020 года.
      • 22 октября 2019 года ГПУ сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.
      • 30 января 2020 года Юрий Грымчак вышел из Лукьяновского СИЗО Киева на свободу.​
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Решение суда Новости политики Антикоррупционный суд Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
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