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      Суд продовжив запобіжний захід скандальному Гримчаку: деталі

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      Юрій Гримчак / my.ua

      13 лютого Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Він перебуватиме під домашнім арештом до 13 квітня 2020 року включно.

      Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора. Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія

      Справа Гримчака: що про неї відомо

      • 14 серпня 2019 року Юрія Гримчака разом із помічником поліцейські затримали на хабарі у розмірі 480 тисяч доларів. Загальна сума хабаря повинна була скласти 1,1 мільйона доларів. Колишній заступник міністра пропонував вплинути на рішення суддів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
      • 15 серпня ГПУ оголосила Юрію Гримчаку та його поплічнику підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.
      • 16 серпня суд обрав йому запобіжний захід – ексчиновник мав перебувати в СІЗО 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. Згодом, запобіжний захід постійно продовжували, востаннє – до 14 лютого 2020 року.
      • 22 жовтня 2019 року ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.
      • 30 січня 2020 року Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва на свободу.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Рішення суду Антикорупційний суд Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Новини України Новини політики
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