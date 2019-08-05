Суд проверяет, есть ли у Ульяны Супрун американское гражданство

Окружной админсуд столицы обязал Государственную миграционную службу предоставить заверенную копию документа, подтверждающего прекращение американского гражданства Супрун. Выполнить это поручение Миграционная служба должна за месяц.

Решение о проверке гражданства исполняющей обязанности министра здравоохранения Окружной админсуд Киева принял во время подготовительного заседания по иску Игоря Мосийчука. Об этом говорится в заявлении суда.

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Кроме того, судьи обязали секретариат Кабмина передать им копии протоколов заседаний правительства, в которых участвовала Супрун с момента назначения ее на эту должность.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Что известно о деле "Мосийчук против Супрун"?

Экс-"радикал" нардеп Игорь Мосийчук подал в суд на исполняющую обязанности министра здравоохранения в феврале. Он заявлял, что Ульяна Супрун не может выполнять возложенные на нее обязанности. Одним из основных аргументов Мосийчука является то, что якобы в Супрун еще есть американское гражданство.



Так, в начале февраля Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра. Однако уже 14 февраля этот запрет был отменен. После этого судья взял самоотвод по делу, а его заменила коллега.