05:35
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Суд проверяет, есть ли у Ульяны Супрун американское гражданство

      202 Читати новину українською
      Ульяна Супрун
      Ульяна Супрун / 24 канал

      Окружной админсуд столицы обязал Государственную миграционную службу предоставить заверенную копию документа, подтверждающего прекращение американского гражданства Супрун. Выполнить это поручение Миграционная служба должна за месяц.

      Решение о проверке гражданства исполняющей обязанности министра здравоохранения Окружной админсуд Киева принял во время подготовительного заседания по иску Игоря Мосийчука. Об этом говорится в заявлении суда.

      К теме: Супрун призналась, покинет ли Украину в случае своей отставки

      Кроме того, судьи обязали секретариат Кабмина передать им копии протоколов заседаний правительства, в которых участвовала Супрун с момента назначения ее на эту должность.

      Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

      Что известно о деле "Мосийчук против Супрун"?
      Экс-"радикал" нардеп Игорь Мосийчук подал в суд на исполняющую обязанности министра здравоохранения в феврале. Он заявлял, что Ульяна Супрун не может выполнять возложенные на нее обязанности. Одним из основных аргументов Мосийчука является то, что якобы в Супрун еще есть американское гражданство.

      Так, в начале февраля Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра. Однако уже 14 февраля этот запрет был отменен. После этого судья взял самоотвод по делу, а его заменила коллега.

      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      409
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Окружной административный суд Киева Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Игорь Мосийчук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      529
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 447
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 884
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук