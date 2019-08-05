Суд перевіряє, чи є в Уляни Супрун американське громадянство

Окружний адмінсуд столиці зобов’язав Державну міграційну службу надати засвідчену копію документа, який підтверджує припинення американського громадянства Супрун. Виконати це доручення Міграційна служба має за місяць.

Рішення про перевірку громадянства виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Окружний адмінсуд Києва прийняв під час підготовчого засідання у справі за позовом Ігоря Мосійчука. Про це мовиться у заяві суду.

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Окрім того, судді зобов’язали секретаріат Кабміну передати їм копії протоколів засідань уряду, в яких брала участь Супрун з моменту призначення її на цю посаду.

Наступне підготовче засідання у справі призначене на 30 вересня.

Що відомо про справу "Мосійчук проти Супрун"? Екс-"радикал" нардеп Ігор Мосійчук подав до суду на виконувачку обов’язків міністра охорони здоров’я у лютому. Він заявляв, що Уляна Супрун не може виконувати покладені на неї обов’язки. Одним з основних аргументів Мосійчука є те, що начебто у Супрун досі є американське громадянство.



Так, на початку лютого Окружний адмінсуд тимчасово заборонив Супрун виконувати обов’язки міністра. Проте вже 14 лютого ця заборона була скасована. Після цього суддя взяв самовідвід у справі, а його замінила колега.