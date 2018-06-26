Суд снял арест с элитной недвижимости и 4-х банковских счетов Колобова

Еще один чиновник времен Януковича снова может свободно распоряжаться имуществом. Печерский районный суд Киева разморозил состояние экс-министра финансов Юрия Колобова.

Такое решение суд принял еще 5 мая, однако опубликовали постановление только 21 июня.

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В перечень имущества, которое ранее было арестовано, входят дом площадью более 500 квадратных метров, два земельных участка в Козине и деньги на четырех банковских счетах – в "Брокбизнесбанке", "Государственном сберегательном банке", "Проминвестбанке" и "Укрэксимбанке".

Суд вынес решение из-за смены подозрения и освобождения Колобова от уголовной ответственности по части 2 статьи 367 Уголовного Кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). К тому же статья не предусматривает конфискации имущества.

Кто такой Юрий Колобов?

Колобов был министром финансов в последнем правительстве Николая Азарова. Его подозревают в хищении средств и соучастии в хищении денег, совершенными в крупном размере и в составе организованной группы. Речь идет о 220 миллионах гривен, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения. В марте 2015-го стало известно о задержании Колобова в Испании. Однако в 2016 году испанский суд отказал в экстрадиции Колобова в Украину, а файлы к нему уже не доступны на сайте "Интерпола".