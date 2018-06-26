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Суд зняв арешт з елітної нерухомості та 4-х банківських рахунків Колобова

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Юрій Колобов
Юрій Колобов / Фото з відкритих джерел

Ще один чиновник часів Януковича знову може вільно розпоряджатися майном. Печерський районний суд Києва розморозив статки екс-міністра фінансів Юрія Колобова.

Таке рішення суд ухвалив ще 5 травня, проте опублікували ухвалу тільки 21 червня.

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До переліку майна, яке раніше було арештоване, входять будинок площею більше 500 квадратних метрів, дві земельні ділянки в Козині та гроші на чотирьох банківських рахунках – у "Брокбізнесбанку", "Державному ощадному банку", "Промінвестбанку" та "Укрексімбанку".

Суд виніс ухвалу через зміну підозри і звільнення Колобова від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 367 Кримінального Кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). До того ж стаття не передбачає конфіскації майна.

Хто такий Юрій Колобов?Колобов був міністром фінансів в останньому уряді Миколи Азарова. Його підозрюють у розкраданні коштів та співучасті в розкраданні фінансів, вчиненими у великих розмірах та у складі організованої групи. Йдеться про 220 мільйонів гривень, виділених на будівництво телекомунікаційної мережі спеціального призначення. У березні 2015-го стало відомо про затримання Колобова в Іспанії. Проте у 2016 році іспанський суд відмовив в екстрадиції Колобова в Україну, а файли щодо нього вже не доступні на сайті "Інтерполу". 

Теги: Новини України Новини політики Юрій Колобов Корупція Судді
Джерело: 24 Канал
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