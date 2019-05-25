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      Суд Украины против России в Гааге: когда начнутся слушания

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      Суд в Гааге начнет заседать в июне
      Суд в Гааге начнет заседать в июне / hromadske.ua

      Постоянный Третейский суд в Гааге в период с 10 до 14 июня 2019 года проведет первые слушания в арбитраже Украины против России. Говорится о деле относительно нарушения Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

      Что именно будет рассматривать суд в Гааге 10-14 июня

      "На слушаниях рассмотрят предварительные возражения, выдвинутые Российской Федерацией", – сообщение об этом опубликовали на официальном сайте суда.

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      Известно, что это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого суд рассмотрит вопрос, имеет ли он вообще юрисдикцию рассматривать дело по существу. Если Постоянный Третейский суд в Гааге признает свою юрисдикцию, то уже вторым этапом будет рассмотрение дела по существу.

      График заседания Постоянного Третейского суда в Гааге в деле такой:

      • В понедельник, 10 июня, российская сторона представит так называемый "первый раунд устных аргументов".
      • 11 июня Украина представит свой первый раунд аргументов.
      • 12 июня суд будет анализировать услышанное. К сожалению, открытой является лишь вступительная часть заявления каждой стороны в первом раунде устных выступлений.
      • В четверг, 13 июня, Россия представит второй раунд устных аргументов. В этот и на следующий день слушания будут продолжаться в закрытом режиме.
      • 14 июня Украина представит второй раунд своих устных аргументов.

      Также ранее 24 канал сообщал, что Международный суд в Гааге в период с 3 по 7 июня проведет публичные слушания по нарушению Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

      О каком судебном деле говорится?

      Арбитражное разбирательство начали 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Инициатива Украины против России в суд в Гааге мотивировалась "целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

      В августе 2018 суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу. Основное возражение России: претензии Украины по факту не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, что подтверждает суверенитет Украины над Крымским полуостровом. МИД Украины такое толкование сути иска не признает.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Суд Украина – Россия Трибунал в Гааге
      Источник: 24 канал
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