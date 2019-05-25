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      Суд України проти Росії в Гаазі: коли почнуться слухання

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      Суд в Гаазі почне засідати в червні
      Суд в Гаазі почне засідати в червні / hromadske.ua

      Постійний Третейський суд у Гаазі у період з 10 до 14 червня 2019 року проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії. Мовиться про справу щодо порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.

      Що саме розглядатиме суд у Гаазі 10-14 червня

      "На слуханнях розглянуть попередні заперечення, висунуті Російською Федерацією", – повідомлення про це опублікували на офіційному сайті суду.

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      Відомо, що це перший етап розгляду скарги Києва, в ході якого суд розгляне питання, чи має він взагалі юрисдикцію розглядати справу по суті. Якщо Постійний Третейський суд у Гаазі визнає свою юрисдикцію, то вже другим етапом буде розгляд справи по суті.

      Графік засідання Постійного Третейського суду в Гаазі у справі такий:

      • У понеділок, 10 червня, російська сторона представить так званий "перший раунд усних аргументів".
      • 11 червня Україна представить свій перший раунд аргументів.
      • 12 червня суд аналізуватиме почуте. На жаль, відкритою є лише вступна частина із заяви кожної сторони в першому раунді усних виступів.
      • У четвер, 13 червня, Росія представить другий раунд усних аргументів. Цього і наступного дня слухання триватимуть у закритому режимі.
      • 14 червня Україна представить другий раунд своїх усних аргументів.

      Також раніше 24 канал повідомляв, що Міжнародний суд в Гаазі у період з 3 по 7 червня проведе публічні слухання щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації.

      Про яку судову справу мовиться?

      Арбітражний розгляд розпочали 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права. Ініціатива України проти Росії до суду в Гаазі мотивувалася "метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці". 

      У серпні 2018 суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відклавши розгляд по суті. Основне заперечення Росії: претензії України по факту не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом. МЗС України таке тлумачення суті позову не визнає.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Гаазький трибунал Суд Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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