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      Суд утвердил переименование Кировоградской области

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      Переименование Кировоградской области
      Переименование Кировоградской области / Фото из открытых источников

      5 февраля своим решением Конституционный суд Украины утвердил решение Верховной Рады переименовать Кировоградскую область в Крапивницкую.

      Об этом 24 каналу сообщили в суде.

      Читайте также: Переименование областей: кому и как менять документы

      Решение вступит в действие после со следующего дня после публикации.

      18 мая 2018 года, в Верховную Раду подали законопроект о переименовании Кировоградской области. 153 депутата предлагают внести изменения в Конституцию.

      В ноябре депутаты направили законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

      В мае 2018 года глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине почти завершена работа по избавлению страны от символов коммунистического тоталитарного прошлого. В частности, переименованы сотни населенных пунктов, улиц, демонтированы тысячи памятников советским вождям и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины Декоммунизация Конституционный суд Новости Кропивницкого
      Источник: 24 канал
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