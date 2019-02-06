Суд затвердив перейменування Кіровоградської області

5 лютого рішенням Конституційний суд України затвердив рішення Верховної Ради перейменувати Кіровоградську область у Кропивницьку.

Про це 24 каналу повідомили у суді.

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Рішення вступить в дію після з наступного дня після публікування.

18 травня 2018 року, у Верховну Раду подали законопроект про перейменування Кіровоградської області. 153 депутати пропонують внести зміни до Конституції.

У листопаді депутати надіслали законопроект до Конституційного суду для отримання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

У травні 2018 року очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що в Україні майже завершено роботу з позбавлення країни від символів комуністичного тоталітарного минулого. Зокрема, перейменовано сотні населених пунктів, вулиць, демонтовано тисячі пам'ятників радянським вождям тощо.