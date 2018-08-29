01:50
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Суд в Амстердаме арестовал активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

577 Читати новину українською
Активы "Газпрома" арестовали по иску "Нафтогаза"
Активы "Газпрома" арестовали по иску "Нафтогаза" / Фото из открытых источников

Окружной суд Амстердама решением от 30 мая 2018 арестовал акции оператора газопровода "Голубой поток", которые принадлежат российскому монополисту ОАО "Газпром" по иску НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Что захочет Кремль за сохранение транзита газа через украинскую ГТС: мнение эксперта

Сейчас ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры,
– говорится в отчете российской компании.

Как отметили в российской компании, арест также наложили на погашение задолженности "Голубого потока" перед "Газпромом".

"Голубой поток" – это проект морского газопровода из России в Турцию.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Теги: Новости Украины Новости России Нафтогаз Украина – Россия Новости политики Газпром Судьи Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Запустили новый денежный грант для переселенцев
 4 октября 2017 , 14:23
Жители освобожденного Новолуганского звонят в полицию – попадают в "ДНР"
 4 января 2017 , 14:59
Топ-новости: Гусев продлил контракт с "Динамо", Коноплянку в Испании назвали "пришельцем"
 23 июля 2016 , 07:30
Экс-звезда "Шахтера" близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 40 миллионов
 4 мая 2017 , 18:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук