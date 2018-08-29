Суд в Амстердаме арестовал активы "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

Окружной суд Амстердама решением от 30 мая 2018 арестовал акции оператора газопровода "Голубой поток", которые принадлежат российскому монополисту ОАО "Газпром" по иску НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Сейчас ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры,

– говорится в отчете российской компании.

Как отметили в российской компании, арест также наложили на погашение задолженности "Голубого потока" перед "Газпромом".

"Голубой поток" – это проект морского газопровода из России в Турцию.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.