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Что захочет Кремль за сохранение транзита газа через украинскую ГТС: мнение эксперта

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Меркель заинтересована в продлении соглашения о транзите
Меркель заинтересована в продлении соглашения о транзите / Фото из открытых источников

Россия и Германия обеспокоены возможными санкциями США из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Но Меркель еще волнует сохранение транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: США завершает подготовку санкций против "Северного потока-2", – The Wall Street Journal

Важно, что идет обсуждение компромисса по сохранению транзита газа в Европу через нашу ГТС. И проблема не только в строительстве "Северного потока-2". Транзитное соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" заканчивается в 2019 году – в год выборов в Украине. У нынешнего руководства этих компаний сложные отношения. Новое руководство "Нафтогаза", если появится, то только после парламентских выборов осенью 2019 года. Хотя никто не знает, что произойдет уже весной 2019 – после президентских,
– говорит Фесенко.

Эксперт отмечает: для Украины важно, во-первых, обеспечение объема прокачки российского газа, во-вторых, условия. По словам Фесенко, заявления Путина, что все зависит от экономической целесообразности, означает, что он хочет заставить нас к новому соглашению на своих условиях.

"Есть опасения, что Россия хочет от Украины компромисс не только по тарифам на транзит газа по нашей ГТС. Кремль хочет нас заставить к мировому соглашению по Стокгольмскому арбитражу. Чтобы Украина отказалась от требований выплат компенсации "Газпромом", присужденной нам международным арбитражем", – считает Владимир Фесенко.

По его убеждению, неплохо, что этим вопросом занимается Меркель. Она системный и настойчивый политик. Есть еще переговоры в трехстороннем формате: ЕС-Россия-Украина. Поэтому существует вероятность достижения выгодного компромисса по транспортировке газа по украинской ГТС.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине. Он добавил, что стороны также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам представителя Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток - 2". Кроме того, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2".

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогаза" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Ангела Меркель Северный поток-2 ГТС
Источник: 24 Канал
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