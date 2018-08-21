Що захоче Кремль за збереження транзиту газу через українську ГТС: думка експерта

Росія і Німеччина стурбовані можливими санкціями США через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Але Меркель ще хвилює збереження транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Важливо, що йде обговорення компромісу щодо збереження транзиту газу до Європи через нашу ГТС. І проблема не тільки в будівництві "Північного потоку-2". Транзитна угода між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчується в 2019 році – в рік виборів в Україні. В нинішнього керівництва цих компаній складні відносини. Нове керівництво "Нафтогазу", якщо з'явиться, то тільки після парламентських виборів восени 2019 року. Хоча ніхто не знає, що станеться вже весною 2019 – після президентських,

– зауважує Фесенко.

Експерт зазначає: для України важливо, по-перше, забезпечення обсягу прокачування російського газу, по-друге, умови. За словами Фесенка, заяви Путіна, що все залежить від економічної доцільності, означає, що він хоче примусити нас до нової угоди на своїх умовах.

"Є побоювання, що Росія хоче від України компромісу не тільки по тарифах на транзит газу нашою ГТС. Кремль хоче нас примусити до мирової угоди по Стокгольмському арбітражу. Щоб Україна відмовилася від вимог виплат компенсації "Газпромом", присудженої нам міжнародним арбітражем", – вважає Володимир Фесенко.

На його переконання, непогано, що цим питання займається Меркель. Вона системний і наполегливий політик. Є ще переговори в тристоронньому форматі: ЄС-Росія-Україна. Тому існує імовірність досягнення вигідного компромісу з транспортування газу українською ГТС.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні. Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2".



Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Що таке "Північний потік-2"?

Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.