США завершує підготовку санкцій проти "Північного потоку-2", – The Wall Street Journal

У Сполучених Штатах Америки (США) протягом кількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що відповідний законопроект готується в Білому домі спільно з Держдепом, Міністерством торгівлі і енергетичними департаментами. Зупинити будівництво газового трубопроводу США можуть, застосувавши обмеження до компаній, залучених у проект "Північний потік-2".

За інформацією джерел, в особі діючих і колишніх американських чиновників, такі санкції обговорюються і при необхідності можуть бути введені протягом декількох тижнів.

Додається, що чимало в цьому питанні залежить від переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна, які проходять 18 серпня в Берліні.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.