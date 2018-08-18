США завершают подготовку санкций против "Северного потока-2", – The Wall Street Journal

В Соединенных Штатах Америки (США) в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что соответствующий законопроект готовится в Белом доме совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. Остановить строительство газового трубопровода США могут, применив ограничения для компаний, вовлеченных в проект "Северный поток-2".

По информации источников, в лице действующих и бывших американских чиновников, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Добавляется, что немало в этом вопросе зависит от переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которые проходят 18 августа в Берлине.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Так как это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.