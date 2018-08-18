Встреча Путина и Меркель: чего ожидать от переговоров

Об украинском режиссере Олеге Сенцове будут говорить в Германии. Владимир Путин направляется в Берлин на встречу с Ангелой Меркель. Переговоры между главой Кремля и немецким канцлером, станут вторыми за последние три месяца.

Однако, после их последней встречи, не прозвучало никакой конкретики или обещаний. На этот раз в Украине надеются на хоть какие-то результаты. Ведь будут говорить о незаконно заключенном Кремлем украинском режиссере и о "Северном потоке-2".

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Мезеберг – резиденция германского правительства – за полсотни километров от Берлина. И именно здесь сегодня, 18 августа, вечером состоятся переговоры между Путиным и Меркель. Формат встречи будет не совсем традиционным. Сначала выступят с короткими зявами, тогда – отправятся на переговоры. А вот заключительной пресс-конференции для журналистов – не будет. Объяснили такое решение в российском МИД: мол, политики просто не хотят ограничивать себя во времени. Узнает ли общественность о результатах встречи – также неизвестно. А вот темы переговоров объявили накануне. Среди них война на Донбассе, строительство "Северного потока-2", миграционная проблема и сирийский вопрос.

Это и реализация совместных коммерческих проектов и наиболее актуальные темы – конечно же, и Украина, и Сирия,

– отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Несмотря на заявленные темы, эксперты считают: на реальные договоренности сторон надеяться не стоит. Не ожидают на прогресс и в украинском вопросе. В конце концов, и сама Меркель предостерегла: много ожидать не стоит.

Это рабочая встреча, от которой не ожидают конкретных результатов, но количество проблем, которые беспокоят нас – от Украины и Сирии к вопросу экономического сотрудничества – настолько большое, что вполне оправданно находиться в постоянном диалоге,

– подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, наиболее актуальным для Меркель и Путина – считают эксперты – есть обсуждения строительства "Северного потока-2". С запуском проекта Россия может полностью прекратить транзит газа территорией Украины. А это не лишит Киев прибылей, но и ослабит наши позиции на международной арене и избавит миллиардных прибылей. Германия же этот проект поддерживает, заявляет, что он является чисто коммерческим. Впрочем, Меркель неоднократно заявляла: роль Украины как транзитера газа должна сохраниться.

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Интересует всех и то, вспомнит ли Меркель об украинских политзаключенных. Активисты надеются, что канцлер не упустит шанс посодействовать освобождению Олега Сенцова и других пленников Кремля. Впрочем, больших надежд на прогресс в этом деле тоже не возлагают. Что касается Сенцова, то накануне в Кремле заявили, будто готовы освободить Олега. Правда, при одном условии: о праве выйти на волю тот должен попросить сам.