11:46
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Встреча Путина и Меркель: чего ожидать от переговоров

102 Читати новину українською

Об украинском режиссере Олеге Сенцове будут говорить в Германии. Владимир Путин направляется в Берлин на встречу с Ангелой Меркель. Переговоры между главой Кремля и немецким канцлером, станут вторыми за последние три месяца.

Однако, после их последней встречи, не прозвучало никакой конкретики или обещаний. На этот раз в Украине надеются на хоть какие-то результаты. Ведь будут говорить о незаконно заключенном Кремлем украинском режиссере и о "Северном потоке-2". 

Читайте также: У Меркель больше всего шансов договориться об освобождении Сенцова, – политолог

Мезеберг – резиденция германского правительства – за полсотни километров от Берлина. И именно здесь сегодня, 18 августа, вечером состоятся переговоры между Путиным и Меркель. Формат встречи будет не совсем традиционным. Сначала выступят с короткими зявами, тогда – отправятся на переговоры. А вот заключительной пресс-конференции для журналистов – не будет. Объяснили такое решение в российском МИД: мол, политики просто не хотят ограничивать себя во времени. Узнает ли общественность о результатах встречи – также неизвестно. А вот темы переговоров объявили накануне. Среди них война на Донбассе, строительство "Северного потока-2", миграционная проблема и сирийский вопрос.

Это и реализация совместных коммерческих проектов и наиболее актуальные темы – конечно же, и Украина, и Сирия,
– отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Несмотря на заявленные темы, эксперты считают: на реальные договоренности сторон надеяться не стоит. Не ожидают на прогресс и в украинском вопросе. В конце концов, и сама Меркель предостерегла: много ожидать не стоит.

Это рабочая встреча, от которой не ожидают конкретных результатов, но количество проблем, которые беспокоят нас – от Украины и Сирии к вопросу экономического сотрудничества – настолько большое, что вполне оправданно находиться в постоянном диалоге,
– подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, наиболее актуальным для Меркель и Путина – считают эксперты – есть обсуждения строительства "Северного потока-2". С запуском проекта Россия может полностью прекратить транзит газа территорией Украины. А это не лишит Киев прибылей, но и ослабит наши позиции на международной арене и избавит миллиардных прибылей. Германия же этот проект поддерживает, заявляет, что он является чисто коммерческим. Впрочем, Меркель неоднократно заявляла: роль Украины как транзитера газа должна сохраниться.

Читайте также: Встреча Путина и Меркель: какие темы обсудят лидеры РФ и Германии

Интересует всех и то, вспомнит ли Меркель об украинских политзаключенных. Активисты надеются, что канцлер не упустит шанс посодействовать освобождению Олега Сенцова и других пленников Кремля. Впрочем, больших надежд на прогресс в этом деле тоже не возлагают. Что касается Сенцова, то накануне в Кремле заявили, будто готовы освободить Олега. Правда, при одном условии: о праве выйти на волю тот должен попросить сам.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Олег Сенцов Северный поток-2 Владимир Путин Ангела Меркель
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Обзор: Рождественская атмосфера в мире
 26 декабря 2011 , 17:25
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук