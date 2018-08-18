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Зустріч Путіна і Меркель: що очікувати від переговорів

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Про українського режисера Олега Сенцова говоритимуть у Німеччині. Володимир Путін прямує у Берлін на зустріч з Ангелою Меркель. Переговори між очільником Кремля та німецькою канцлеркою стануть другими за останні три місяці.

Однак, після їх останньої зустрічі, не пролунало жодної конкретики чи обіцянок. На цей раз в Україні сподіваються на хоч якісь результати. Адже говоритимуть про незаконно ув'язненого Кремлем українського режисера та про "ПІвнічний потік-2". Т

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Мезеберг – резиденція німецького уряду – за півсотні кілометрів від Берліна. І саме тут сьогодні, 18 серпня, ввечері відбудуться переговори між Путіним та Меркель. Формат зустрічі буде не зовсім традиційним. Спочатку виступлять з короткими зявами, тоді – вирушать на перемовини. А от заключної прес-конференції для журналістів – не буде. Пояснили таке рішення у російському МЗС: мовляв, політики просто не хочуть обмежувати себе у часі. Чи дізнається громадськість про результати зустрічі – також невідомо. А от теми переговорів оголосили напередодні. Серед них війна на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2", міграційна проблема та сирійське питання.

Це і реалізація спільних комерційних проектів і найбільш актуальні теми – звісно ж, і Україна, і Сирія,
– зазначив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Попри заявлені теми, експерти вважають: на реальні домовленості сторін сподіватись не варто. Не очікують на прогрес і в українському питанні. Зрештою, і сама Меркель застерегла: багато очікувати не варто.

Це робоча зустріч, від якої не очікують конкретних результатів, але кількість проблем, які турбують нас – від України і Сирії до питання економічного співробітництва – настільки велика, що цілком виправдано перебувати у постійному діалозі,
– підкреслила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Втім, найбільш актуальним для Меркель та Путіна – вважають експерти – є обговорення будівництва "Північного потоку-2". Із запуском проекту Росія може повністю припинити транзит газу територією України. А це не позбавить Київ прибутків, але й послабить наші позиції на міжнародній арені і позбавить мільярдних прибутків. Німеччина ж цей проект підтримує, заявляє, що він є суто комерційним. Втім, Меркель неодноразово заявляла: роль України як транзитера газу має зберегтися.

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Цікавить усіх і те, чи згадає Меркель про українських політв'язнів. Активісти сподіваються, що канцлерка не втратить шанс посприяти звільненню Олега Сенцова та інших бранців Кремля. Втім, великих надій на прогрес у цій справі теж не покладають. Що ж до Сенцова, то напередодні у Кремлі заявили, начебто готові звільнити Олега. Щоправда, за однієї умови: про право вийти на волю той має попросити сам.

Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Володимир Путін Новини Росії Північний потік-2 Олег Сенцов Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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