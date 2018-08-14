Зустріч Путіна і Меркель: які теми обговорять лідери РФ і Німеччини

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час переговорів 18 серпня у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель обговорить санкції США, конфлікт у Сирії, Україні, та питання економічної співпраці.

Про це повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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У суботу Путін буде в Берліні. Відбудуться його переговори з канцлером Меркель, вони зроблять заяву для преси. Що стосується тем, то це звіряння годинників з усіх найважливіших проблем: це, звичайно, і міжнародне коло питань, це і Україна, це і Сирія, це ті обмеження, з якими так чи інакше стикаються зараз багато країн, і з наслідками цих обмежень,

– заявив речник Путіна.

За його словами, очевидно, що російський президент і канцлерка Німеччини будуть обговорювати і американські санкції.

"Крім того, звичайно, будуть порушені питання двосторонніх торговельно-економічних відносин, теми реалізації великих міжнародних комерційних проектів, я маю на увазі "Північний потік-2", та інші питання, які сторони вважатимуть за необхідне обговорити", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.