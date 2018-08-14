15:01
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зустріч Путіна і Меркель: які теми обговорять лідери РФ і Німеччини

415 Читать новость на русском
Путін зустрінеться з Меркель 18 серпня
Путін зустрінеться з Меркель 18 серпня / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час переговорів 18 серпня у Німеччині з канцлером Ангелою Меркель обговорить санкції США, конфлікт у Сирії, Україні, та питання економічної співпраці.

Про це повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Читайте також: Назвали країни Європи, які можуть стати наступними жертвами Путіна

У суботу Путін буде в Берліні. Відбудуться його переговори з канцлером Меркель, вони зроблять заяву для преси. Що стосується тем, то це звіряння годинників з усіх найважливіших проблем: це, звичайно, і міжнародне коло питань, це і Україна, це і Сирія, це ті обмеження, з якими так чи інакше стикаються зараз багато країн, і з наслідками цих обмежень,
– заявив речник Путіна.

За його словами, очевидно, що російський президент і канцлерка Німеччини будуть обговорювати і американські санкції.

"Крім того, звичайно, будуть порушені питання двосторонніх торговельно-економічних відносин, теми реалізації великих міжнародних комерційних проектів, я маю на увазі "Північний потік-2", та інші питання, які сторони вважатимуть за необхідне обговорити", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг.

Теги: Новини України Володимир Путін Ангела Меркель Новини Росії Північний потік-2 Війна у Сирії Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
сьогодні, 15:00 Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
Злой Одессит
Украина в ловушке: что убивает страну
сьогодні, 13:00 Украина в ловушке: что убивает страну
Павло Казарін
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 16507
Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
сьогодні, 12:00 Массовый "развод" с билетами на концерт Imagine Dragons в Киеве: уловки мошенников
Блог Медіа
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук