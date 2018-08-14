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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Встреча Путина и Меркель: какие темы обсудят лидеры РФ и Германии

93 Читати новину українською
Путин встретится с Меркель 18 августа
Путин встретится с Меркель 18 августа / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров 18 августа в Германии с канцлером Ангелой Меркель обсудит санкции США, конфликт в Сирии, Украине, и вопросы экономического сотрудничества.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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В субботу Путин будет в Берлине. Состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы. Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это те ограничения, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих ограничений,
– заявил представитель Путина.

По его словам, очевидно, что российский президент и канцлер Германии будут обсуждать и американские санкции.

"Кроме того, конечно, будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею в виду "Северный поток-2", и другие вопросы, которые стороны сочтут необходимым обсудить", – сказал Песков.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Северный поток-2 Ангела Меркель Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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