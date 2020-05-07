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      Суд в Черкассах приостановил отмену карантина

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      Карантин в Черкассах 2020: суд остановил ослабление карантина
      Суд в Черкассах приостановил решение горсовета об ослаблении карантина / shutterstock.com

      Черкасская облгосадминистрация просила суд отменить решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Сейчас суд решил приостановить смягчение ограничений на время рассмотрения дела.

      Судьи считают, что ослабление карантина в Черкассах может привести к значительному увеличению больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

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      Таким образом решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мер, остановлено на время рассмотрения дела.

      Постановление суда о приостановлении решения горсовета об ослаблении карантина / фото пресс-служба Черкасской облгосадминистрации

      Заметим, что с 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли, несмотря на решение правительства.

      Впоследствии полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что ослабление карантина в городе – оправдано.

      Важно! Кабмин уже объявил об ослаблении карантина в Украине с 11 мая. До этого времени действуют все ограничения, которые правительство ввело в начале эпидемии.

      Что известно о скандале с ослаблением карантина в Черкассах

      • Глава МВД Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.
      • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.
      • Глава МИНЗДРАВА Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
      • Мэр Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантинных ограничений досрочно.
      • В ОПУ уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко.
      • Заметим, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жесткие карантинные ограничения.

      Анатолий Бондаренко: что известно о мэре Черкасс, его политическом прошлом и любимом Mercedes – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Скандал Нарушение карантина в Черкассах Решение суда Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс Новости политики
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