Суд в Черкассах приостановил отмену карантина

Черкасская облгосадминистрация просила суд отменить решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Сейчас суд решил приостановить смягчение ограничений на время рассмотрения дела.

Судьи считают, что ослабление карантина в Черкассах может привести к значительному увеличению больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Черкасской облгосадминистрации.

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Таким образом решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мер, остановлено на время рассмотрения дела.

Постановление суда о приостановлении решения горсовета об ослаблении карантина / фото пресс-служба Черкасской облгосадминистрации

Заметим, что с 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли, несмотря на решение правительства.

Впоследствии полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко считает, что ослабление карантина в городе – оправдано.

Важно! Кабмин уже объявил об ослаблении карантина в Украине с 11 мая. До этого времени действуют все ограничения, которые правительство ввело в начале эпидемии.

Что известно о скандале с ослаблением карантина в Черкассах

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией на его решение.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.

Глава МИНЗДРАВА Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.

Мэр Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантинных ограничений досрочно.

В ОПУ уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко.

Заметим, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жесткие карантинные ограничения.

Анатолий Бондаренко: что известно о мэре Черкасс, его политическом прошлом и любимом Mercedes – читайте в материале 24 канала.