В Черкассах 200 человек пришли поддержать мэра, нарушая карантин: фото, видео

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил сообщение о переносе даты допроса до конца карантина. Однако он все-таки пришел в отделение полиции, чтобы убедиться, что это действительно так.

Пришли туда и горожане, которые поддерживают решение мэрии о смягчении карантина, сообщает "Общественное".

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"Предприниматели уже ждать не могут. Не потому, что нечего есть, а потому, что надо оплачивать аренду, надо оплачивать кредиты. У нас же банки ничего не ослабили", – отметила жительница Черкасс Ольга Ракова.

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Поддержать мэра в Главное следственное управление Черкасс пришли около 200 неравнодушных горожан.

Однако, они не придерживались рекомендованной дистанции и не все были в масках.



Митинг в Черкассах в поддержку местной власти / Фото "Общественное"



Сотни горожан пришли под участок полиции в Черкассах / Фото "Общественное"

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