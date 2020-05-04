В Черкассах 200 человек пришли поддержать мэра, нарушая карантин: фото, видео
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил сообщение о переносе даты допроса до конца карантина. Однако он все-таки пришел в отделение полиции, чтобы убедиться, что это действительно так.
Пришли туда и горожане, которые поддерживают решение мэрии о смягчении карантина, сообщает "Общественное".
Важно! Скандал с ослаблением карантина в Черкассах: мэр и председатель ОГА рассказали детали
"Предприниматели уже ждать не могут. Не потому, что нечего есть, а потому, что надо оплачивать аренду, надо оплачивать кредиты. У нас же банки ничего не ослабили", – отметила жительница Черкасс Ольга Ракова.
Протесты под участком полиции в Черкассах: смотрите видео
Поддержать мэра в Главное следственное управление Черкасс пришли около 200 неравнодушных горожан.
Однако, они не придерживались рекомендованной дистанции и не все были в масках.
Митинг в Черкассах в поддержку местной власти / Фото "Общественное"
Сотни горожан пришли под участок полиции в Черкассах / Фото "Общественное"
Скандал в Черкассах: что следует знать
- Карантин в Черкассах досрочно смягчили в пятницу, 1 мая. Тогда разрешили работать части непродовольственных магазинов, мастерским, парикмахерским, рынкам, и даже летним площадкам ресторанов.
- Также разрешили посещать парки. В ответ полиция возбудила уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили мэру Черкасс юридическими последствиями.
- Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- 1 мая Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.
- В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
- Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.
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