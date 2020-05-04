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      В Черкассах 200 человек пришли поддержать мэра, нарушая карантин: фото, видео

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      Протесты в Черкассах
      Протесты в Черкассах / suspilne.media

      Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил сообщение о переносе даты допроса до конца карантина. Однако он все-таки пришел в отделение полиции, чтобы убедиться, что это действительно так.

      Пришли туда и горожане, которые поддерживают решение мэрии о смягчении карантина, сообщает "Общественное".

      Важно! Скандал с ослаблением карантина в Черкассах: мэр и председатель ОГА рассказали детали

      "Предприниматели уже ждать не могут. Не потому, что нечего есть, а потому, что надо оплачивать аренду, надо оплачивать кредиты. У нас же банки ничего не ослабили", – отметила жительница Черкасс Ольга Ракова.

      Протесты под участком полиции в Черкассах: смотрите видео

      Поддержать мэра в Главное следственное управление Черкасс пришли около 200 неравнодушных горожан.

      Однако, они не придерживались рекомендованной дистанции и не все были в масках.

      Протести в Черкасах
      Митинг в Черкассах в поддержку местной власти / Фото "Общественное"

      Протести в Черкасах
      Сотни горожан пришли под участок полиции в Черкассах / Фото "Общественное"

      Скандал в Черкассах: что следует знать

      • Карантин в Черкассах досрочно смягчили в пятницу, 1 мая. Тогда разрешили работать части непродовольственных магазинов, мастерским, парикмахерским, рынкам, и даже летним площадкам ресторанов.
      • Также разрешили посещать парки. В ответ полиция возбудила уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили мэру Черкасс юридическими последствиями.
      • Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
      • 1 мая Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов. Сообщение якобы свидетельствует о том, что главе Черкасс угрожали за снятие карантина досрочно.
      • В ОП уверяют, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко. Мэр Черкасс убежден, что ему угрожал именно заместитель Ермака.
      • Интересно также, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.
      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Протесты Скандал Новости Черкасс
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