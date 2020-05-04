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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      У Черкасах 200 людей прийшли підтримати мера, порушуючи карантин: фото, відео

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      Протести у Черкасах
      Протести у Черкасах / suspilne.media

      Мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав повідомлення про перенесення дати допиту до кінця карантину. Однак, він таки прийшов до відділку поліції, аби пересвідчитися, що це дійсно так.

      Прийшли туди і містяни, які підтримують рішення мерії про пом'якшення карантинних обмежень, повідомляє "Суспільне".

      Важливо! Скандал з послабленням карантину в Черкасах: мер та голова ОДА розповіли деталі

      "Підприємці вже чекати не можуть. Не тому, що немає що їсти, а тому, що треба оплачувати оренду, треба оплачувати кредити. У нас же банки нічого не послабили", – зазначила черкащанка Ольга Ракова.

      Протести під відділком поліції у Черкасах: дивіться відео

      Підтримати міського голову до Головного слідчого управління Черкас прийшли приблизно 200 небайдужих містян.

      Однак, вони не дотримувалися рекомендованої дистанції та не усі були у масках.

      Протести в Черкасах
      Мітинг у Черкасах на підтримку місцевої влади  / Фото "Суспільне"

      Протести в Черкасах
      Сотні містян прийшли під відділок поліції у Черкасах / Фото "Суспільне"

      Скандал у Черкасах: що варто знати

      • Карантин у Черкасах достроково пом'якшили у п'ятницю, 1 травня. Тоді дозволили працювати частині непродовольчих магазинів, майстерням, перукарням, ринкам, та навіть літнім майданчикам ресторанів.
      • Також дозволили відвідувати парки. Натомість поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.
      • Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
      • 1 травня Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
      • В ОП запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
      • Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.
      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Протести Скандал Новини Черкас Новини України
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