У Черкасах 200 людей прийшли підтримати мера, порушуючи карантин: фото, відео

Мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав повідомлення про перенесення дати допиту до кінця карантину. Однак, він таки прийшов до відділку поліції, аби пересвідчитися, що це дійсно так.

Прийшли туди і містяни, які підтримують рішення мерії про пом'якшення карантинних обмежень, повідомляє "Суспільне".

Важливо! Скандал з послабленням карантину в Черкасах: мер та голова ОДА розповіли деталі

"Підприємці вже чекати не можуть. Не тому, що немає що їсти, а тому, що треба оплачувати оренду, треба оплачувати кредити. У нас же банки нічого не послабили", – зазначила черкащанка Ольга Ракова.

Протести під відділком поліції у Черкасах: дивіться відео

Підтримати міського голову до Головного слідчого управління Черкас прийшли приблизно 200 небайдужих містян.

Однак, вони не дотримувалися рекомендованої дистанції та не усі були у масках.



Мітинг у Черкасах на підтримку місцевої влади / Фото "Суспільне"



Сотні містян прийшли під відділок поліції у Черкасах / Фото "Суспільне"

Скандал у Черкасах: що варто знати