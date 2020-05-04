У Черкасах 200 людей прийшли підтримати мера, порушуючи карантин: фото, відео
Мер Черкас Анатолій Бондаренко отримав повідомлення про перенесення дати допиту до кінця карантину. Однак, він таки прийшов до відділку поліції, аби пересвідчитися, що це дійсно так.
Прийшли туди і містяни, які підтримують рішення мерії про пом'якшення карантинних обмежень, повідомляє "Суспільне".
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"Підприємці вже чекати не можуть. Не тому, що немає що їсти, а тому, що треба оплачувати оренду, треба оплачувати кредити. У нас же банки нічого не послабили", – зазначила черкащанка Ольга Ракова.
Протести під відділком поліції у Черкасах: дивіться відео
Підтримати міського голову до Головного слідчого управління Черкас прийшли приблизно 200 небайдужих містян.
Однак, вони не дотримувалися рекомендованої дистанції та не усі були у масках.
Мітинг у Черкасах на підтримку місцевої влади / Фото "Суспільне"
Сотні містян прийшли під відділок поліції у Черкасах / Фото "Суспільне"
Скандал у Черкасах: що варто знати
- Карантин у Черкасах достроково пом'якшили у п'ятницю, 1 травня. Тоді дозволили працювати частині непродовольчих магазинів, майстерням, перукарням, ринкам, та навіть літнім майданчикам ресторанів.
- Також дозволили відвідувати парки. Натомість поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.
- Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В ОП запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
- Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.