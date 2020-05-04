На нараді з ОП він не мав жодних претензій, – голова ОДА про мера Черкас
Скандал щодо послаблення карантину спалахнув у Черкасах. Тамтешня облдержадміністрація виступила проти мерії і підготувала позов до суду, у якому просить скасувати рішення міськради щодо послаблення карантину.
Попри рішення виконкому, у місті нічого завчасно не відкрилося. Люди готуються і приводять до ладу кав'ярні та магазинчики. Про це в коментарі 24 каналу заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.
Деталі Черкаська ОДА у суді оскаржить рішення міськради про послаблення карантину
За його словами, наразі поліція вибрала стратегію діалогу та пояснень. Голова облдержадміністрації зазначив, що люди йдуть на контакт і ставляться з розумінням, коли їм пояснюють, що виконком не можу ухвалювати рішень, які суперечать законодавству. Натомість, представництво міста посилається на децентралізацію.
Ми з мером спілкувалися, у нас нормальна співпраця була. 23 квітня відбувалася лекторна нарада з ОП, з паном Єрмаком. Це відбувається у мене в кабінеті, і ми завжди запрошуємо мера,
– розповів Роман Боднар.
Він додав, що під час онлайн-наради мер говорив, що все добре, ніяких проблем, обурення і звернень не було. Але вже 30 квітня за день до вихідного з'явилася ініціатива про вихід з карантину 1 травня.
"Тим більше, що він завчасно пішов у відпустку, і ніякої відповіді за це рішення не бере. А виконком приймав рішення. При чому, друге засідання виконкому, яке відбулося о 19.00 30 квітня, відбулося на дворі. Вони почали обговорювати не тільки питання карантину, а і недовіру до мене як голови обласної адміністрації. Ця акція була спрямована проти мене", – сказав Роман Боднар.
Він наголосив, що місто не запросило фахівців, не написало звернень, хоча в такому режимі особливі повноваження надаються відповідним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Саме фахівці з таких комісій вивчають епідемситуацію локально і роблять висновки щодо необхідності звернення до вищих органів.
До теми Допит мера Черкас Бондаренка перенесли через карантин: деталі
Він додав, що варто набратися терпіння і плавно виходити з карантину. За його словами, зараз суспільство розкололося – і це найбільша небезпека.
"Деякі політики намагаються завоювали дивіденди на розколі суспільства і мобілізувати свій електорат. Я розумію малий і дрібний бізнес, який хоче відкритися і почати заробляти, але я розумію і тих, чиї родичі постраждали чи померли", – зазначив Боднар.
Конфлікт у Черкасах: головне
- З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри рішення уряду.
- Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
- Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян. Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В ОП запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
- Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.
Наразі мер Черкас Анатолій Бондаренко не підтвердив можливість поспілкуватися з 24 каналом.
Читайте також
Вибір редакції
-
ЗНО 2020: учасникам дозволили змінити місце складання тесту15:40
-
Коли відбудеться наступне засідання Верховної Ради: відповідь "Слуги народу"15:36
-
Прогноз погоди на 5 травня: у західних областях дощитиме, на решті територій – грози15:32
-
блогМер-герой Черкас і послаблення карантину: чим це закінчиться?