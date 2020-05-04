На нараді з ОП він не мав жодних претензій, – голова ОДА про мера Черкас

Скандал щодо послаблення карантину спалахнув у Черкасах. Тамтешня облдержадміністрація виступила проти мерії і підготувала позов до суду, у якому просить скасувати рішення міськради щодо послаблення карантину.

Попри рішення виконкому, у місті нічого завчасно не відкрилося. Люди готуються і приводять до ладу кав'ярні та магазинчики. Про це в коментарі 24 каналу заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.

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За його словами, наразі поліція вибрала стратегію діалогу та пояснень. Голова облдержадміністрації зазначив, що люди йдуть на контакт і ставляться з розумінням, коли їм пояснюють, що виконком не можу ухвалювати рішень, які суперечать законодавству. Натомість, представництво міста посилається на децентралізацію.

Ми з мером спілкувалися, у нас нормальна співпраця була. 23 квітня відбувалася лекторна нарада з ОП, з паном Єрмаком. Це відбувається у мене в кабінеті, і ми завжди запрошуємо мера,

– розповів Роман Боднар.

Він додав, що під час онлайн-наради мер говорив, що все добре, ніяких проблем, обурення і звернень не було. Але вже 30 квітня за день до вихідного з'явилася ініціатива про вихід з карантину 1 травня.

"Тим більше, що він завчасно пішов у відпустку, і ніякої відповіді за це рішення не бере. А виконком приймав рішення. При чому, друге засідання виконкому, яке відбулося о 19.00 30 квітня, відбулося на дворі. Вони почали обговорювати не тільки питання карантину, а і недовіру до мене як голови обласної адміністрації. Ця акція була спрямована проти мене", – сказав Роман Боднар.

Він наголосив, що місто не запросило фахівців, не написало звернень, хоча в такому режимі особливі повноваження надаються відповідним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Саме фахівці з таких комісій вивчають епідемситуацію локально і роблять висновки щодо необхідності звернення до вищих органів.

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"Допиту мера в п'ятницю (1 травня – 24 канал) не було. Зареєстроване кримінальне провадження за статтею 325 ККУ. Поліція діє в рамках чинного законодавства. Для того, щоб з'ясувати всі ознаки злочину і зібрати матеріали на підозру або ж прийняти рішення про відсутність складу злочину – поліція повинна допитати і вивчити всі матеріали, чи хтось кудись звертався, і чому так раптово прийняли рішення", – пояснив голова Черкаської обласної державної адміністрації

Він додав, що варто набратися терпіння і плавно виходити з карантину. За його словами, зараз суспільство розкололося – і це найбільша небезпека.

"Деякі політики намагаються завоювали дивіденди на розколі суспільства і мобілізувати свій електорат. Я розумію малий і дрібний бізнес, який хоче відкритися і почати заробляти, але я розумію і тих, чиї родичі постраждали чи померли", – зазначив Боднар.

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З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри рішення уряду.

Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.

Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян. Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.

1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.

В ОП запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.

Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

Наразі мер Черкас Анатолій Бондаренко не підтвердив можливість поспілкуватися з 24 каналом.