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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      На нараді з ОП він не мав жодних претензій, – голова ОДА про мера Черкас

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      Скандал щодо послаблення карантину спалахнув у Черкасах. Тамтешня облдержадміністрація виступила проти мерії і підготувала позов до суду, у якому просить скасувати рішення міськради щодо послаблення карантину.

      Попри рішення виконкому, у місті нічого завчасно не відкрилося. Люди готуються і приводять до ладу кав'ярні та магазинчики. Про це в коментарі 24 каналу заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.

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      За його словами, наразі поліція вибрала стратегію діалогу та пояснень. Голова облдержадміністрації зазначив, що люди йдуть на контакт і ставляться з розумінням, коли їм пояснюють, що виконком не можу ухвалювати рішень, які суперечать законодавству. Натомість, представництво міста посилається на децентралізацію.

      Ми з мером спілкувалися, у нас нормальна співпраця була. 23 квітня відбувалася лекторна нарада з ОП, з паном Єрмаком. Це відбувається у мене в кабінеті, і ми завжди запрошуємо мера,
      – розповів Роман Боднар.

      Він додав, що під час онлайн-наради мер говорив, що все добре, ніяких проблем, обурення і звернень не було. Але вже 30 квітня за день до вихідного з'явилася ініціатива про вихід з карантину 1 травня.

      "Тим більше, що він завчасно пішов у відпустку, і ніякої відповіді за це рішення не бере. А виконком приймав рішення. При чому, друге засідання виконкому, яке відбулося о 19.00 30 квітня, відбулося на дворі. Вони почали обговорювати не тільки питання карантину, а і недовіру до мене як голови обласної адміністрації. Ця акція була спрямована проти мене", – сказав Роман Боднар.

      Він наголосив, що місто не запросило фахівців, не написало звернень, хоча в такому режимі особливі повноваження надаються відповідним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Саме фахівці з таких комісій вивчають епідемситуацію локально і роблять висновки щодо необхідності звернення до вищих органів.

      До теми Допит мера Черкас Бондаренка перенесли через карантин: деталі

      "Допиту мера в п'ятницю (1 травня – 24 канал) не було. Зареєстроване кримінальне провадження за статтею 325 ККУ. Поліція діє в рамках чинного законодавства. Для того, щоб з'ясувати всі ознаки злочину і зібрати матеріали на підозру або ж прийняти рішення про відсутність складу злочину – поліція повинна допитати і вивчити всі матеріали, чи хтось кудись звертався, і чому так раптово прийняли рішення", – пояснив голова Черкаської обласної державної адміністрації

      Він додав, що варто набратися терпіння і плавно виходити з карантину. За його словами, зараз суспільство розкололося – і це найбільша небезпека.

      "Деякі політики намагаються завоювали дивіденди на розколі суспільства і мобілізувати свій електорат. Я розумію малий і дрібний бізнес, який хоче відкритися і почати заробляти, але я розумію і тих, чиї родичі постраждали чи померли", – зазначив Боднар.

      Конфлікт у Черкасах: головне

      • З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри рішення уряду.
      • Дії очільника міста стали причиною того, що поліція почала кримінальне провадження. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах – виправдане.
      • Очільник МВС Арсен Аваков у соцмережах пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян. Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
      • 1 травня Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
      • В ОП запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком. Мер Черкас переконаний, що йому погрожував саме заступник Єрмака.
      • Цікаво також, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

      Наразі мер Черкас Анатолій Бондаренко не підтвердив можливість поспілкуватися з 24 каналом.

      Автор: Дарія Кудімова, Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Порушення карантину в Черкасах Новини Черкас
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