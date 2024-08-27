Сталося це під час брифінгу у вівторок, 27 серпня, передає 24 Канал. Втім, президент відмовився про це говорити.

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"Не дуже люблю енергопіар"

Володимир Зеленський заявив, що російській стороні не потрібно знати, яких пошкоджень вона завдає своїми обстрілами.

Не дуже люблю енергопіар. Не дуже підтримую, коли ворог знає, яких пошкоджень він завдав,

– сказав президент.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, у МЗС підтвердили, що Росія дійсно хотіла зруйнувати Київську ГЕС. Водночас у ЦПД наголосили, що загрози прориву греблі Київської ГЕС немає. Там кажуть, що ракетою її не зруйнувати.

"Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", – пояснили у ЦПД.