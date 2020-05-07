Суд у Черкасах призупинив послаблення карантину

Черкаська облдержадміністрація просила суд скасувати рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину. Наразі суд вирішив призупинити пом’якшення обмежень на час розгляду справи.

Судді вважають, що послаблення карантину у Черкасах може призвести до значного збільшення хворих на коронавірус, повідомляє пресслужба Черкаської облдержадміністрації.

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Таким чином рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене на час розгляду справи.

Ухвала суду про призупинення рішення міськради про послаблення карантину / Фото пресслужба Черкаської облдержадміністрації

Зауважимо, що з 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри рішення уряду.

Згодом поліція почала кримінальне провадження. Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає, що послаблення карантину у місті – виправдане.

Важливо! Кабмін уже оголосив про послаблення карантину в Україні з 11 травня. До цього часу діють усі обмеження, які уряд ввів на початку епідемії.

Що відомо про скандал з послабленням карантину у Черкасах

Очільник МВС Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.

Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.

Мер Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.

В ОПУ запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.

Зауважимо, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

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