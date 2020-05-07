Суд у Черкасах призупинив послаблення карантину
Черкаська облдержадміністрація просила суд скасувати рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину. Наразі суд вирішив призупинити пом’якшення обмежень на час розгляду справи.
Судді вважають, що послаблення карантину у Черкасах може призвести до значного збільшення хворих на коронавірус, повідомляє пресслужба Черкаської облдержадміністрації.
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Таким чином рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене на час розгляду справи.
Ухвала суду про призупинення рішення міськради про послаблення карантину / Фото пресслужба Черкаської облдержадміністрації
Зауважимо, що з 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри рішення уряду.
Згодом поліція почала кримінальне провадження. Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає, що послаблення карантину у місті – виправдане.
Важливо! Кабмін уже оголосив про послаблення карантину в Україні з 11 травня. До цього часу діють усі обмеження, які уряд ввів на початку епідемії.
Що відомо про скандал з послабленням карантину у Черкасах
- Очільник МВС Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
- Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
- Мер Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
- В ОПУ запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.
- Зауважимо, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.
Анатолій Бондаренко: що відомо про мера Черкас, його політичне минуле та улюблений Mercedes – читайте у матеріалі 24 каналу.