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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Суд у Черкасах призупинив послаблення карантину

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      Карантин в Черкасах 2020: суд зупинив послаблення карантину
      Суд у Черкасах призупинив рішення міськради про послаблення карантину / shutterstock.com

      Черкаська облдержадміністрація просила суд скасувати рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину. Наразі суд вирішив призупинити пом’якшення обмежень на час розгляду справи.

      Судді вважають, що послаблення карантину у Черкасах може призвести до значного збільшення хворих на коронавірус, повідомляє пресслужба Черкаської облдержадміністрації.

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      Таким чином рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене на час розгляду справи.

      Ухвала суду про призупинення рішення міськради про послаблення карантину / Фото пресслужба Черкаської облдержадміністрації

      Зауважимо, що з 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин для частини підприємців міста. Відповідне рішення ухвалили попри рішення уряду.

      Згодом поліція почала кримінальне провадження. Мер Черкас Анатолій Бондаренко вважає, що послаблення карантину у місті – виправдане.

      Важливо! Кабмін уже оголосив про послаблення карантину в Україні з 11 травня. До цього часу діють усі обмеження, які уряд ввів на початку епідемії.

      Що відомо про скандал з послабленням карантину у Черкасах

      • Очільник МВС Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією на його рішення.
      • Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.
      • Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру, аби заявити, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
      • Мер Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов. Допис начебто свідчить про те, що очільнику Черкас погрожували за зняття карантинних обмежень дочасно.
      • В ОПУ запевняють, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.
      • Зауважимо, що спершу Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

      Анатолій Бондаренко: що відомо про мера Черкас, його політичне минуле та улюблений Mercedes – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Рішення суду Скандал Порушення карантину в Черкасах Новини Черкас Новини політики
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