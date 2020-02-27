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      Суд в Гааге в своем решении назвал аннексию Крыма "международным договором"

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      Апелляционный суд Гааги подтвердил решение суда о выплате Россией 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании "ЮКОС". Все бы ничего, но в своем решении суд опирался на незаконный российский "Договор о включении Крыма в состав России", называя его "международным договором".

      В таком контексте суд объяснял отношение российской власти к международным договорам, пишет "РБК" со ссылкой на решение суда.

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      Вся спор основывалась вокруг того, что Россия, преследуя менеджеров компании "ЮКОС", нарушила 26 статью Договора об энергетической хартии. Россия же отрицала, что не ратифицировала договор, поэтому выполняла только те его пункты, которые не противоречили российскому законодательству.

      Именно статья 26 якобы ему противоречит. Однако суд выразил несогласие с такой позицией и отметил, что Россия до ратификации договора должна была или временно применять его полностью, или официально заявить об отказе от него.

      Аргументируя, свою позицию суд отметил, что Россия неоднократно соглашалась на временное исполнение международных договоров, даже если отдельные их положения противоречили российскому законодательству.

      В качестве примера суд назвал незаконный "договор о включени непризнанной республики Крым в состав России". По словам суда, положения этого договора отклонялись от российских законов, поскольку устанавливали "новые государственные границы".

      Почему этот "договор" не может быть международным?
      Для того, чтобы любой "договор" был международным, его сторонами должны быть как минимум две страны. Впрочем, в этом случае есть только одна – Россия, которая и заключила незаконный "договор".

      Со своей стороны Украина, субъектом которой является Автономная Республика Крым, его не подписывала. Россия же утверждает, будто "подписантом" была так называемая "Республика Крым". Впрочем она не признана никем в мире, за исключением самой России.

      Дело "ЮКОСа": коротко

      "ЮКОС" – ведущая частная российская нефтяная компания, которая существовала в период с 1993 по 2006 годы. Исчезла в результате незаконного отчуждения имущества со стороны России как государства.

      В 2014 году международный суд обязал Россию вернуть бывшим акционерам 50 миллиардов долларов, что даже назвали "самым большим штрафом в истории человечества". С 15 января 2015 года за неуплату начисляются проценты равноценные примерно 2,6 миллиона долларов в день.

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      27 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
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