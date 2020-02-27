Суд у Гаазі у своєму рішенні назвав анексію Криму "міжнародним договором"

Апеляційний суд Гааги підтвердив рішення арбітражного суду про виплату Росією 50 мільярдів доларів колишнім акціонерам компанії "ЮКОС". Все б нічого, але у своєму рішенні суд опирався на незаконний російський "Договір про прийом Криму у склад Росії", називаючи його "міжнародним договором".

У такому контексті суд пояснював ставлення російської влади до міжнародних договорів, пише "РБК" з посиланням на рішення суду.

Цікаво: Зеленський розлютив Росію Днем спротиву Криму окупації

Вся суперечка ґрунтувалася довкола того, що Росія, переслідуючи менеджерів компанії "ЮКОС", порушила 26 статтю Договору до енергетичної хартії. Росія ж заперечувала, що не ратифікувала договір, тому виконувала лише ті його пункти, які не суперечили російському законодавству.

Конкретно стаття 26 буцімто йому суперечить. Втім суд висловив незгоду з такою позицією та зазначив, що Росія до ратифікації договору повинна була або тимчасово застосовувати його повністю, або офіційно заявити про відмову від нього.

Аргументуючи, свою позицію суд відзначив, що Росія неодноразово погоджувалася на тимчасове виконання міжнародних договорів, навіть якщо окремі їх положення суперечили російському законодавству.

Як приклад суд назвав незаконний "договір про прийняття невизнаної республіки Крим до складу Росії". За словами суду, положення цього договору відхилялися від російських законів, оскільки встановлював "нові державні кордони".

Чому цей "договір" не може бути міжнародним?Для того, аби будь-який "договір" був міжнародним, його сторонами повинні бути щонайменше дві держави. Втім у цьому випадку є лише одна – Росія, яка й уклала незаконний "договір".



Зі свого боку Україна, суб'єктом якої є Автономна Республіка Крим, його не підписувала. Росія ж стверджує, буцімто "підписантом" була так звана "Республіка Крим". Втім вона не визнана ніким у світі, за винятком самої, звісно, Росії.

Справа "ЮКОСу": коротко

"ЮКОС" – провідна приватна російська нафтова компанія, яка існувала у період 1993 – 2006 років. Зникла внаслідок незаконного відчуження майна з боку Росії як держави.

У 2014 році міжнародний суд зобов'язав Росію повернути колишнім акціонерам 50 мільярдів доларів, що навіть назвали "найбільшим штрафом в історії людства". З 15 січня 2015 року за несплату нараховуються відсотки рівноцінні приблизно 2,6 мільйона доларів у день.