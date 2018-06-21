Суд впервые доказал причастность "беркутовца" к убийствам на Майдане

Героя Небесной сотни Максима Шимко убил "беркутовец" Сергей Зинченко. К таким выводам пришел Святошинский райсуд Киева.

21 июня исследовали два эпизода по делу о смерти активистов Майдана, в частности, убийства Максима Шимко и Георгия Арутюняна. Они погибли 20 февраля 2014-го на улице Институтской.

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Арутюнян получил смертельное огнестрельное ранение из гладкоствольного ружья. Такое оружие было у "беркутовцев", которые стреляли из засады вверх по улице Институтской.

Шимко погиб напротив гостиницы "Украина" от ранения в шею.

Баллистическая экспертиза установила, что пулю выпустили из автомата одного из обвиняемых "беркутовцев" – Зинченко. А стреляли со стороны так называемой "черной роты" подразделения МВД.

Пяти экс-"беркутовцам" відвигают обвинения в расстреле активистов Евромайдана. Еще почти два десятка подозреваемых бывших силовиков сейчас скрываются в России. 14 из них уже сменили гражданство, еще двое получили временное убежище.