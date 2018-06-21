Суд уперше довів причетність "беркутівця" до вбивств на Майдані

Героя Небесної сотні Максима Шимка вбив "беркутівець" Сергій Зінченко. Таких висновків дійшов Святошинський райсуд Києва.

21 червня дослідили два епізоди у справі про смерть активістів Майдану, зокрема, вбивства Максима Шимка та Георгія Арутюняна. Вони загинули 20 лютого 2014-го на вулиці Інститутській.

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Арутюнян отримав смертельне вогнепальне поранення з гладкоствольної рушниці. Така зброя була у "беркутівців", які стріляли з засідки вгору по вулиці Інститутській.

Шимко загинув навпроти готелю "Україна" від поранення у шию.

Балістична експертиза встановила, що кулю випустили з автомата одного з обвинувачених "беркутівців" – Зінченка. А стріляли з боку так званої "чорної роти" підрозділу МВС.

П'ятьом екс-"беркутівцям" закидають розстріли активістів Євромайдану. Ще майже два десятки підозрюваних колишніх силовиків зараз переховуються у Росії. 14 із них уже змінили громадянство, ще двоє отримали тимчасовий притулок.