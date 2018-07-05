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Суд вынес приговор подозреваемым в тройном убийстве в Сумской области

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Суд вынес приговор подозреваемым в тройном убийстве в Сумской области
Суд вынес приговор подозреваемым в тройном убийстве в Сумской области / focus.ua

2 июля в Краснополье Сумской области были выявлены заброшенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови и документы, принадлежащие троим жителям Запорожской области, а вблизи найдены 11 стреляных гильз.

Сегодня, 5 июля, суд вынес приговор двоим подозреваемым по делу. Они жители Сумской области, их оставили на 2 месяца за решеткой без права внесения залога.

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Видео из зала суда

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Сумской области, впоследствии близ села Лозовое того же района было обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношение к троим вышеупомянутым лицам.

Найденные вещи убитых мужчин

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 3 июля 2018 года были задержаны 41-летний житель поселка Краснополье и 36-летний сумчанин, по которым собрано достаточно доказательств, доказывающих их причастность к исчезновению троих мужчин и завладению их имуществом.

Напомним, что во вторник, 3 июля, в Киеве в доме на проспекте Академика Глушкова, 41, была найдена мертвая женщина. Тело нашли в лифте на 8 этаже жители дома.

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Судьи Сумы
Источник: 24 канал
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