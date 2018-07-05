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Суд виніс вирок підозрюваним у потрійному вбивстві на Сумщині

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Суд виніс вирок підозрюваним у потрійному вбивстві на Сумщині
Суд виніс вирок підозрюваним у потрійному вбивстві на Сумщині / focus.ua

2 липня у Краснопіллі Сумської області було виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic і Volkswagen LT, в салоні яких були сліди кров та документи, що належать трьом жителям Запорізької області, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз.

Сьогодні, 5 липня, суд виніс вирок двом підозрюваним у справі. Вони мешканці Сумської області, їх залишили на 2 місяці за ґратами без права внесення застави.

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Відео з зали суду

Як повідомляла прес-служба прокуратури Сумської області, згодом неподалік села Лозове того ж району було виявлено велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи, які мають стосунок до трьох вищезазначених осіб.


Знайдені речі вбитих чоловіків

За результатом проведених оперативно-розшукових заходів, 3 липня 2018 року було затримано 41-річного жителя селища Краснопілля та 36-річного сумчанина, щодо яких зібрано достатньо доказів, які доводять їхню причетність до зникнення трьох осіб та заволодіння їхнім майном.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 липня, в Києві у будинку на проспекті Академіка Глушкова, 41, було знайдено мертву жінку. Тіло знайшли в ліфті на 8 поверсі жителі будинку.

Теги: Кримінальні новини Новини України Суми Судді Жертви
Джерело: 24 канал
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