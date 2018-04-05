Суд взял под арест "депутата" оккупационной власти Евпатории

В четверг, 5 апреля, суд избрал "депутату" так называемого "Евпаторийского городского совета" меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Об этом в Facebook сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко.

Отметим, что 3 апреля СБУ задержала "депутата Евпаторийского горсовета" в пункте пропуска "Чаплинка" на границе с Крымом. "Депутат" пытался попасть на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

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"Пока кто-то с целью собственного пиара и имитирования "бурной деятельности" щеголял чужими наработками, сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и ГУ СБУ в Автономной Республики Крым (с дислокацией в г. Херсон) выполняли свои профессиональные обязанности, в результате чего ранее сообщенному о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины депутату незаконно созданного Евпаторийского городского совета избрана мера пресечения – содержание под стражей", – говорится в сообщении Удовиченко.