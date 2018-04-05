В Херсоне неизвестные попытались силой освободить задержанного крымского "депутата"

В четверг, 5 апреля, в Херсоне группа неизвестных напала на сотрудников СБУ и попыталась освободить задержанного на административной границе с оккупированным Крымом "депутата Евпаторийского городского совета".

Об этом в Facebook сообщил представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Ранее стало известно, что 3 апреля СБУ задержала "депутата Евпаторийского горсовета" в пункте пропуска "Чаплинка" на границе с Крымом. "Депутат" пытался попасть на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российской пятой колонны в районах, приближенных к Крыму. Потому что пиариться из Киева в соцсетях проведения активных действий ГНС и СБУ на "нуле" – это круто. А обеспечить путем координационных полномочий надлежащую полицейскую и другую деятельность и сопровождение задержанных в г.. Херсон – это не так круто ... Особый "привет" херсонской милиции и нацгвардейцам ...", – говорится в сообщении Бабина.

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