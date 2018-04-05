Украинец не выдержал "службы" у пророссийских боевиков и сдался
Житель Славянска, который находился на должности командира минометного расчета, добровольно сдался украинской полиции.
Об этом информирует пресс-служба полиции Донецкой области.
"23-летний мужчина вступил в ряды террористов в 2015 году, покинув в Славянске жену с годовалым ребенком и нормальную жизнь", – говорится в сообщении.
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После этого мужчина поехал в Енакиево. Там его назначили на должность командира, однако, по его словам, он занимался в воинской части ремонтом электрики, хозяйственными делами.
Уже через полгода новобранец разочаровался в идеях оккупационной власти.
"Главари занимаются мародерством и заняты только своим материальным положением, а на рядовых солдат и мирных жителей им безразлично",
– рассказал бывший участник незаконных вооруженных формирований.
Мужчина искал пути возвращения в Украину. От средств массовой информации он узнал о других боевиках, которые вернулись к нормальной жизни, добровольно сдавшись полиции. В конце марта он не выдержал, покинул оккупированную территорию и вышел к полицейским Бахмута.
По факту открыто уголовное производство. Задержанный может быть освобожден от уголовной ответственности при условии добровольного выхода из незаконного формирования и информирования о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.
К слову, есть сомнения в прогрессе и эффективности переговоров в Нормандском формате, если бы такая встреча состоялась. Этот формат зависит от переговоров на уровне США – Россия, за которые отвечают Курт Волкер и Владислав Сурков.