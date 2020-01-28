Суд взял под стражу заместителя главы Минэнерго времен Януковича

Высший антикоррупционный суд 28 января взял под стражу на 45 дней бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президентства Виктора Януковича. Экс-чиновник при этом имеет право внести залог в почти 6 миллионов гривен.

Перед этим, 27 января, бывшего заместителя главы Минэнерго экстрадировали в Украину из Грузии, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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По данным следствия, участники преступной группировки, в состав которой входил экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый "Укрнафтой" и "Укргаздобычей", по льготным ценам, установленным для продажи газа населению. На самом деле это группировка продавала данный газ другим субъектам хозяйствования.

Вследствие этого государственные предприятия понесли убытки более чем на 2 миллиарда гривен.

Взятого под стражубывшего заместителя министра подозревают в:

совершении преступления группой лиц по предварительному сговору;

присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах группой лиц;

создании преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

За эти преступления предусмотрено наказание в виде до 12 лет заключения. Следствие продолжается.