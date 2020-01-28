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      Суд взяв під варту заступника голови Міненерго часів Януковича

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      Заступника голови Міненерго часів Януковича взяли під варту в Україні / 24 канал

      Вищий антикорупційний суд 28 січня взяв під варту на 45 днів ексзаступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президентства Віктора Януковича. Експосадовець при цьому має право внести заставу в майже 6 мільйонів гривень.

      Перед цим, 27 січня, ексзаступника голови Міненерго екстрадували в Україну з Грузії, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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      За даними слідства, учасники злочинного угруповання, до складу якого входив це екс-посадовець, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям скраплений газ, видобутий "Укрнафтою" та "Укргазвидобуванням", за пільговими цінами, встановленими для продажу газу населенню. Насправді це угруповання продавало цей газ іншим суб’єктам господарювання.

      Внаслідок цього державні підприємства зазнали збитків на понад 2 мільярди гривень.

      Взятого під варту ексзаступника міністра підозрюють у:

      • вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою;
      • привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах групою осіб;
      • створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

      За ці злочини передбачене покарання у вигляді до 12 років ув’язнення. Слідство триває.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство енергетики та захисту довкілля Міністерство енергетики Енергетика Віктор Янукович Кримінальні новини Арешт САП Антикорупційний суд Газ Укрнафта
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